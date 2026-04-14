Widmo niedoborów paliwa lotniczego w Europie. "Mogą wystąpić problemy"

Donald Tusk o wpływie zawieszenia broni na rynek ropy i ceny paliw

- Obecnie nie ma dowodów na niedobory paliw w Unii Europejskiej, ale w najbliższej przyszłości mogą wystąpić problemy z dostawami, w szczególności w przypadku paliw lotniczych - powiedziała we wtorek w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen.

Główne zmartwienie KE

Unijny sektor przewozów lotniczych ostrzega przed niedoborem paliwa lotniczego w najbliższych tygodniach, wywołanym przez kryzys na Bliskim Wschodzie. O tę kwestię była pytana we wtorek Komisja.

- Obecnie bardzo, bardzo ściśle współpracujemy z naszymi państwami członkowskimi i branżą. W zeszły piątek odbyło się spotkanie grupy zadaniowej (...), które potwierdziło, że dostawy ropy naftowej do rafinerii w Unii Europejskiej pozostają stabilne i obecnie nie ma potrzeby dodatkowego uwalniania zapasów - odpowiedziała rzeczniczka.

Dodała, że dostawy paliwa lotniczego są obecnie głównym zmartwieniem KE.

UE zwołuje grupy koordynacyjne

- Rafinerie w UE pokrywają około 70 proc. zużycia w UE, a pozostała część pochodzi z importu lub jest od niego zależna. Zatem naszym zadaniem i rolą jest obecnie koordynacja i gromadzenie (...) informacji w czasie rzeczywistym o sytuacji. Dlatego co tydzień zwołujemy grupy koordynacyjne ds. ropy i gazu - podkreśliła Itkonen.

Grupy to forum pod przewodnictwem KE, w którym biorą udział przedstawiciele państw członkowskich i przemysłu.

