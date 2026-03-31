Ze świata

Wiceprezydent USA: mam na tym punkcie obsesję

Wiceprezydent USA J.D. Vance
Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wypowiedział się na temat kosmitów. Stwierdził, że do tej pory nie miał czasu na to, by dokładnie przyjrzeć się tej sprawie, ale zamierza w najbliższym czasie to zrobić.

Vance mówił o niezidentyfikowanych zjawiskach powietrznych (UAP) w sobotnim odcinku konserwatywnego podcastu "Benny Show".

Wiceprezydent USA o kosmitach

Prowadzący Benny Johnson - który reklamuje swój program jako miejsce pozwalające uzyskać "bezpośredni, zakulisowy wgląd w globalny konflikt o wolność" - zapytał Vance'a o odtajnienie dokumentów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP). Johnson dopytywał, czy wiceprezydent zapoznał się już z aktami, których odtajnienie wcześniej zapowiadał prezydent.

- Właściwie to nie. Nie miałem jeszcze okazji poświęcić temu wystarczająco dużo czasu, ale zamierzam to zrobić. Zaufaj mi, mam na tym punkcie obsesję - odpowiedział Vance.

Zainteresowania wiceprezydenta mają obejmować zarówno kwestię istnienia istot pozaziemskich, jak i ich miejsca w szerszej dyskusji o religii.

- Nie sądzę, że to kosmici. Myślę, że to raczej demony, ale to temat na dłuższą rozmowę - stwierdził Vance. - Uważam, że są to istoty nadprzyrodzone, które latają wokół i robią ludziom dziwne rzeczy. Myślę, że istnieje tendencja do opisywania wszystkiego, co nieziemskie i nie z tego świata, mianem kosmitów - dodał.

- Każda wielka religia świata, w tym chrześcijaństwo, w które wierzę, uznawała istnienie zjawisk osobliwych i trudnych do wyjaśnienia. Naturalnie, kiedy słyszę o zjawiskach nadprzyrodzonych, dochodzę do wniosku, że zgodnie z chrześcijańskim rozumieniem istnieje wiele dobra, ale obecne jest także zło. Myślę, że jedną z największych sztuczek diabła jest przekonanie ludzi, że on nigdy nie istniał - podsumował wiceprezydent.

Obama i Trump pytani o kosmitów

Rozważania Vance'a pojawiły się w momencie, gdy zarówno Trump, jak i jego poprzednik Barack Obama, zostali skonfrontowani z pytaniami o to, co wiedzą na temat UAP.

W zeszłym miesiącu Obama musiał prostować swoją wypowiedź po tym, jak w podcaście Briana Tylera Cohena stwierdził, że kosmici są "prawdziwi". W oświadczeniu opublikowanym kilka godzin później w mediach społecznościowych były prezydent podkreślił, że starał się jedynie "dotrzymać tempa" serii szybkich pytań. Dodał też, że podczas swojej prezydentury nie widział żadnych dowodów na istnienie obcych cywilizacji.

Niemal natychmiast w sprawę włączył się Donald Trump. Ogłosił w mediach społecznościowych, że polecił "rozpocząć proces identyfikacji i ujawniania rządowych akt dotyczących życia obcego i pozaziemskiego... oraz wszelkich innych informacji związanych z tymi niezwykle złożonymi, a zarazem istotnymi kwestiami".

"Pracujemy nad tym"

Na początku miesiąca amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury zarejestrowała domeny alien.gov oraz aliens.gov, dodając je do oficjalnego rejestru stron rządowych. Wywołało to kolejną falę spekulacji na temat informacji o UAP, jakimi miałby dysponować Waszyngton.

- Pracujemy nad tym - odparł Vance, gdy Johnson zapytał go, czy rząd faktycznie zamierza ujawnić wszystkie posiadane akta.

Źródło: "Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

J.D. VanceUFOUSADonald TrumpBarack Obama
Wiktor Knowski
