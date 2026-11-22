Pomaska: wielce prawdopodobne, że to się będzie powtarzać, bo Rosja testuje naszą gotowość i odporność Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Waszczuk

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"Odnotowujemy liczne rosyjskie, fałszywe przekazy dezinformacyjne" - napisał Olszewski.

Wiceminister podkreślił, że wśród tych przekazów znalazły się m.in. wiadomości głoszące, iż "wojska niemieckie stacjonujące w Polsce koordynują ukraiński atak na obwód królewiecki", a także "Litwini i Polacy atakują Rosję za pomocą ukraińskich rakiet".

❗️W związku z doniesieniami o ukraińskim ataku na obwód królewiecki Centrum Walki z Dezinformacją intensywnie monitoruje przestrzeń informacyjną❗️



Odnotowujemy liczne rosyjskie, fałszywe przekazy dezinformacyjne jak choćby:



1.Wojska niemieckie stacjonujące w Polsce koordynują… pic.twitter.com/zt657n0LJP — Paweł Olszewski (@PawelOlszewski) November 22, 2026 Rozwiń

Olszewski wymienił ponadto fałszywe przekazy, które twierdzą, że "Ukraińcy atakują Rosję, aby wciągnąć Polskę do wojny" oraz że "NATO zaatakowało Kaliningrad".

"Pamiętajmy. Sprawdzajmy tylko oficjalne informacje polskich służb" - zaapelował wiceszef resortu cyfryzacji.

Litwa odpiera zarzuty

Szef MSZ Litwy Kestutis Budrys oświadczył w nocy z soboty na niedzielę, że Wilno "kategorycznie odrzuca krążące w sieciach społecznościowych pogłoski" o udziale strony litewskiej w ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim i nie zezwoliło na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do nalotów na obiekty w Rosji.

. @LithuaniaMFA categorically rejects false claims circulating on social media regarding #Lithuania’s alleged involvement in the drone attack against the Kaliningrad region of the Russian Federation.



The Republic of Lithuania has never authorized the use of its airspace for… — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 21, 2026 Rozwiń

Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Litwy, zamieszczona w serwisie X, odnosiła się do domniemanego sobotniego ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim. Ukraiński kanał na Telegramie Exilenova+ (regularnie przedstawiający wiarygodne doniesienia o skutkach ukraińskich uderzeń w Rosji) przekazał, że w mieście portowym Bałtyjsk, w którym znajduje się baza Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej, zarejestrowano "liczne eksplozje i odgłosy (ataków) dronów".

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Centrum Walki z Dezinformacją działa w ramach Ministerstwa Cyfryzacji, a jego formuła pozwala na współpracę ze służbami, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i instytutami badawczymi. Centrum ma koordynować działania istniejących instytucji oraz m.in. identyfikować i ujawniać narracje dezinformacyjne, które są wymierzone w bezpieczeństwo Polski i Polaków.