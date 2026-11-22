Wiceminister: odnotowujemy liczne rosyjskie, fałszywe przekazy
"Odnotowujemy liczne rosyjskie, fałszywe przekazy dezinformacyjne" - napisał Olszewski.
Wiceminister podkreślił, że wśród tych przekazów znalazły się m.in. wiadomości głoszące, iż "wojska niemieckie stacjonujące w Polsce koordynują ukraiński atak na obwód królewiecki", a także "Litwini i Polacy atakują Rosję za pomocą ukraińskich rakiet".
Olszewski wymienił ponadto fałszywe przekazy, które twierdzą, że "Ukraińcy atakują Rosję, aby wciągnąć Polskę do wojny" oraz że "NATO zaatakowało Kaliningrad".
"Pamiętajmy. Sprawdzajmy tylko oficjalne informacje polskich służb" - zaapelował wiceszef resortu cyfryzacji.
Litwa odpiera zarzuty
Szef MSZ Litwy Kestutis Budrys oświadczył w nocy z soboty na niedzielę, że Wilno "kategorycznie odrzuca krążące w sieciach społecznościowych pogłoski" o udziale strony litewskiej w ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim i nie zezwoliło na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do nalotów na obiekty w Rosji.
Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Litwy, zamieszczona w serwisie X, odnosiła się do domniemanego sobotniego ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim. Ukraiński kanał na Telegramie Exilenova+ (regularnie przedstawiający wiarygodne doniesienia o skutkach ukraińskich uderzeń w Rosji) przekazał, że w mieście portowym Bałtyjsk, w którym znajduje się baza Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej, zarejestrowano "liczne eksplozje i odgłosy (ataków) dronów".
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