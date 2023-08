WeWork na skraju bankructwa. "Prawdopodobnie najbardziej przereklamowany startup ostatnich lat"

czytaj dalej

Google i Universal Music negocjują umowę dotyczącą licencjonowania głosów i melodii artystów do piosenek generowanych przez sztuczną inteligencję (AI). To odpowiedź koncernów na działania fanów, którzy tworzą własne piosenki z wykorzystaniem najnowszej technologii do naśladowania głosów artystów. Takie kreacje często mają gigantyczne zasięgi, chociaż prawdziwi wokaliści nie czerpią z takich utworów żadnych zysków. Umowa ma to zmienić.