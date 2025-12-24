Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA

Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj Źródło: Reuters

Z wybrzeży Wenezueli odpłynęło niemal pół tuzina tankowców załadowanych ropą - większość z nich zmierza do USA, a co najmniej połowa z tankowców została wyczarterowana przez koncern Chevron Corp. - wynika z danych firmy Kpler, zajmującej się "wywiadem" morskim.

Blokada USA na tankowce z Wenezueli

Od czasu nasilenia w połowie grudnia blokady tankowców z i do Wenezueli przez USA, w Wenezueli załadowano ropą 14 statków, z czego co najmniej 6 objętych było sankcjami.

Nie jest jasne, ile statków dokładnie wypłynęło w morze i do jakich portów zmierzały, bo zazwyczaj są to statki "widma", które wyłączają sygnały śledzenia.

Trump nie uznaje Maduro

Prezydent USA Donald Trump nie uznaje Nicolasa Maduro za prawowitego przywódcę Wenezueli i zapowiedział, że USA zatrzymają, sprzedadzą albo wykorzystają jako rezerwę strategiczną ropę, skonfiskowaną z tankowca przejętego u wybrzeży Wenezueli i że zatrzymają u siebie przejęte tankowce.

Globalny rynek energii uważnie śledzi wszelkie oznaki przerw w dostawach ropy z Wenezueli w obliczu rosnących napięć pomiędzy USA a tym krajem Ameryki Łacińskiej.

Wenezuela eksportuje ok. 900 tys. baryłek ropy dziennie - ok. 30 proc. z tego transportowane jest przez tzw. flotę cieni.

