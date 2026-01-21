"Największym przegranym będą Chiny". Poważne skutki ambicji Trumpa

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Wenezuela ze światowego lidera na rynku ropy zmieniła się w jednego z największych przegranych.

Co najpierw musi się wydarzyć, żeby można było rozpocząć odbudowę sektora?

Dla których koncernów projekty w Wenezueli są kuszące?

Na co mogą liczyć inwestorzy ze strony amerykańskiego rządu?

Jakie jest największe wyzwanie?

Czy OPEC powinien obawiać się powrotu Wenezueli?

Żeby zrozumieć, z czym będzie się mierzył Biały Dom i giganci branży zwani "Big Oil", należy się cofnąć w czasie. Historia wenezuelskiej branży naftowej obfituje w liczne turbulencje, godne sensacyjnych powieści - trudno się dziwić, bo przez dekady przewijało się tam hasło "rewolucja". To z tego powodu, mimo ogromnego potencjału w postaci największych złóż świata, Wenezuela nie utrwaliła statusu petromagnata na miarę Arabii Saudyjskiej czy Norwegii.