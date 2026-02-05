Logo TVN24
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów

Wenezuela, ropa naftowa
Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy: pomagamy im
Źródło: TVN24
Władze Wenezueli spotkały się z przedstawicielami hiszpańskiego koncernu naftowego Repsol i francuskiego Maurel & Prom. Rząd w Caracas zezwolił niedawno na udział zagranicznych firm w wydobyciu bogatych złóż wenezuelskiej ropy.

O spotkaniach poinformowała w dwóch osobnych komunikatach w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego partia Delcy Rodriguez, Zjednoczona Partia Socjalistyczna Wenezueli (PSUV).

Kwestia bezpieczeństwa prawnego

Pełniąca obowiązki prezydenta Rodriguez powtórzyła apel do zagranicznych inwestorów i międzynarodowych firm, zapewniając o "bezpieczeństwie prawnym" państwa wenezuelskiego i podkreślając niedawną reformę sektora naftowego, która odwróciła prowadzoną od ponad 20 lat politykę nacjonalizacji i otworzyła branżę na firmy prywatne i zagraniczne.

"Reforma prawa o węglowodorach ma na celu przekształcenie potencjału znajdującego się pod ziemią w namacalne bogactwo, aby zmienić Wenezuelę w jednego z największych producentów ropy na świecie" - ogłosiła PSUV.

Agencja AFP podkreśliła, że zarówno Repsol, jak i Maurel & Prom, prowadziły już działania w Wenezueli.

Największe złoża na świecie

Rodriguez przejęła obowiązki prezydenta Wenezueli po schwytaniu dotychczasowego przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro przez siły specjalne USA, co nastąpiło 3 stycznia.

Wenezuela posiada największe udokumentowane złoża ropy naftowej na świecie, ale wiele zagranicznych firm wycofało się z tego kraju w związku z zacieśnianiem państwowej kontroli nad sektorem i wywłaszczaniem ich aktywów. Wydobycie znacznie spadło z powodu braku inwestycji i konserwacji niszczejącej infrastruktury.

Złoża ropy naftowej na świecie
Złoża ropy naftowej na świecie
Źródło: PAP
Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HENRY CHIRINOS

