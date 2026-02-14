Przejęcie władzy za zgodą USA. Trump: już to zrobiliśmy

Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy: pomagamy im Źródło: TVN24

Prezydent USA potwierdził, że odwiedzi Wenezuelę w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy. Prezydent USA wypowiadał się przed odlotem do Fort Bragg, gdzie spotka się z komandosami, którzy uczestniczyli w ataku na ten kraj w styczniu.

Dopytywany o datę wizyty odparł, że jeszcze nie zdecydował.

Donald Trump o Delcy Rodriguez

Donald Trump pozytywnie wypowiadał się też o relacjach z następczynią Nicolasa Maduro - Delcy Rodriguez. Prezydent USA ocenił stosunki z jej ekipą na 10 w 10-stopniowej skali. - Mamy bardzo dobre relacje z prezydentem Wenezueli - powiedział.

Pytany, czy uzna Rodriguez za prawowitą przywódczynię Wenezueli, odpowiedział: - Tak, już to zrobiliśmy.

- Prowadzimy z nimi interesy, wykonują świetną pracę. Delcy wykonuje bardzo, bardzo dobrą robotę, a nasze relacje są silne - zapewniał.

- Ropa jest wydobywana i inne państwa płacą za nią dużo pieniędzy, my się tym zajmujemy, rafinujemy ją - dodał. Zaznaczył ponadto, że "duża część" przychodów trafi do Wenezueli.

W piątek amerykański resort finansów wydał licencję wyłączającą z wenezuelskich sankcji pięć koncernów naftowych, pozwalając im na wznowienie działań w Wenezueli. Są to amerykański Chevron, który jako jedyny utrzymywał działalność w kraju, a także europejskie koncerny BP, Shell, Eni i Repsol.

Delcy Rodriguez przyjmuje amerykańską delegację w Caracas Źródło: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Kto jest przywódcą Wenezueli?

Jak dotąd USA formalnie nie uznawały ani rządów Nicolasa Maduro, ani jego byłej wiceprezydentki Delcy Rodriguez.

Sekretarz energii USA Chris Wright w czwartek odwiedził Wenezuelę i powiedział, że Rodriguez jest "tymczasowym prezydentem" współpracującym ze Stanami Zjednoczonymi.

Wright w wywiadzie dla CNN stwierdził, że Stany Zjednoczone nie będą "mówić Delcy, jaka będzie jej przyszła rola" w potencjalnych przyszłych wyborach, gdyż będzie to zależeć od narodu wenezuelskiego.

Rodriguez z kolei w wywiadzie dla NBC News w tym tygodniu nazwała Maduro "prawowitym prezydentem" Wenezueli.

