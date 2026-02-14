Logo TVN24
Ze świata

Przejęcie władzy za zgodą USA. Trump: już to zrobiliśmy

Delcy Rodriguez przyjmuje amerykańską delegację w Caracas
Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy: pomagamy im
Źródło: TVN24
Donald Trump zapowiedział, że zamierza odwiedzić Wenezuelę, ale nie podał terminu. Prezydent USA oświadczył także, że w praktyce uznał tymczasową prezydentkę Delcy Rodriguez za prawowitą przywódczynię kraju.

Prezydent USA potwierdził, że odwiedzi Wenezuelę w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy. Prezydent USA wypowiadał się przed odlotem do Fort Bragg, gdzie spotka się z komandosami, którzy uczestniczyli w ataku na ten kraj w styczniu.

Dopytywany o datę wizyty odparł, że jeszcze nie zdecydował.

Juan Pablo Guanipa po wyjściu z więzienia
Wyszedł z więzienia, "został porwany". "Przyjechali czterema samochodami i siłą go zabrali"
TVN24
TVN24
Maria Corina Machado na spotkaniu z senatorami USA
"Nie sądzę, by odważyli się mnie zabić"
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Wenezuela, ropa naftowa
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów

Donald Trump o Delcy Rodriguez

Donald Trump pozytywnie wypowiadał się też o relacjach z następczynią Nicolasa Maduro - Delcy Rodriguez. Prezydent USA ocenił stosunki z jej ekipą na 10 w 10-stopniowej skali. - Mamy bardzo dobre relacje z prezydentem Wenezueli - powiedział.

Pytany, czy uzna Rodriguez za prawowitą przywódczynię Wenezueli, odpowiedział: - Tak, już to zrobiliśmy.

- Prowadzimy z nimi interesy, wykonują świetną pracę. Delcy wykonuje bardzo, bardzo dobrą robotę, a nasze relacje są silne - zapewniał.

- Ropa jest wydobywana i inne państwa płacą za nią dużo pieniędzy, my się tym zajmujemy, rafinujemy ją - dodał. Zaznaczył ponadto, że "duża część" przychodów trafi do Wenezueli.

W piątek amerykański resort finansów wydał licencję wyłączającą z wenezuelskich sankcji pięć koncernów naftowych, pozwalając im na wznowienie działań w Wenezueli. Są to amerykański Chevron, który jako jedyny utrzymywał działalność w kraju, a także europejskie koncerny BP, Shell, Eni i Repsol.

Delcy Rodriguez przyjmuje amerykańską delegację w Caracas
Delcy Rodriguez przyjmuje amerykańską delegację w Caracas
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Kto jest przywódcą Wenezueli?

Jak dotąd USA formalnie nie uznawały ani rządów Nicolasa Maduro, ani jego byłej wiceprezydentki Delcy Rodriguez.

Sekretarz energii USA Chris Wright w czwartek odwiedził Wenezuelę i powiedział, że Rodriguez jest "tymczasowym prezydentem" współpracującym ze Stanami Zjednoczonymi.

Wright w wywiadzie dla CNN stwierdził, że Stany Zjednoczone nie będą "mówić Delcy, jaka będzie jej przyszła rola" w potencjalnych przyszłych wyborach, gdyż będzie to zależeć od narodu wenezuelskiego.

Rodriguez z kolei w wywiadzie dla NBC News w tym tygodniu nazwała Maduro "prawowitym prezydentem" Wenezueli.

pc

pc
Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Tagi:
Donald TuskUSAWenezuela
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica