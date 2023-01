Inflacja w Wenezueli spadła do 234 procent

czytaj dalej

Premier Japonii Fumio Kishida stwierdził, że jego kraj jest na skraju niezdolności do funkcjonowania jako społeczeństwo z powodu spadającego wskaźnika urodzeń - podał portal stacji BBC. Kishida stwierdził, że to ostatnim moment, by zająć się tym problemem. - Teraz albo nigdy - podkreślił.