Ze świata

Trump namawia gigantów. "Otrzymają zwrot"

Donald Trump
Jak USA będzie rządziło Wenezuelą? Donald Trump o szczegółach
Źródło: TVN24
Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie firmy naftowe, której zainwestują w odbudowę sektora naftowego Wenezueli - dostaną rekompensatę za wniesiony wkład.

Prezydent USA w wywiadzie dla telewizji NBC przekonywał, że rewitalizację branży naftowej w Wenezueli da się przeprowadzić w mniej niż 18 miesięcy.

Trump: otrzymają zwrot pieniędzy

- Trzeba będzie wydać ogromne pieniądze i firmy naftowe je wydadzą, a potem otrzymają zwrot pieniędzy od nas albo z przychodów – powiedział Trump.

Zapewnił, że do rozbudowy obecnych zdolności wydobywczych może dojść w mniej niż 18 miesięcy. Trump przyznał, że jeszcze przed interwencją rozmawiał z przedstawicielami koncernów, pytając ich, czy byliby chętni do powrotu do Wenezueli.

Inwestycje w Wenezueli a Trump

Jak podał Bloomberg, z przedstawicielami firm naftowych ma się spotkać w tym tygodniu sekretarz energii Chris Wright. Z kolei według NBC firmy te sceptycznie podchodziły do możliwości ponownych inwestycji w kraju, m.in. ze względu na ryzyko polityczne, możliwość ponownej nacjonalizacji sektora, czy niskie ceny ropy naftowej. Po ostatniej fali nacjonalizacji za rządów Hugo Chaveza, jedyną amerykańską firmą, jaka została w kraju był Chevron.

Trump zapewnił jednak, że firmy są chętne do inwestycji w Wenezueli i zapowiadał, że przyczynią się one do utrzymania niskich cen ropy.

Prezydent USA ponownie stwierdził w wywiadzie, że to on w praktyce rządzi teraz Wenezuelą. Zapewniał też, że wykluczenie z procesu przywódczyni opozycji Marii Coriny Machado nie ma nic wspólnego z tym, że to ona otrzymała pokojową Nagrodę Nobla, a nie on. Dodał jednak, że nie powinna otrzymać tej nagrody. Trump podkreślił, że sekretarz stanu Marco Rubio ma dobre relacje z następczynią Maduro Delcy Rodriguez.

Maduro, Celia Flores
Maduro stanął przed sądem, Polki ranne w pożarze w kurorcie, apel premiera
Delcy Rodriguez
"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Następczyni Maduro zaprzysiężona
TVN24
Kolumbia. Żołnierze na granicy z Wenezuelą
Tysiące żołnierzy na granicy z Wenezuelą. Mają "potrójne zadanie"
TVN24

Atak USA na Wenezuelę

Wojsko amerykańskie przeprowadziło w sobotę operację zbrojną, w czasie której schwytały i wywiozły z kraju Maduro i jego żonę Cilię Flores. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zarzuca Maduro kierowanie grupą przestępczą przemycającą narkotyki do USA.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Rodriguez wezwała władze USA do współpracy i zapewniła, że chce nadać stosunkom z Waszyngtonem priorytetowe znaczenie.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

