Zaskakująca zmiana kursu. "Taka sytuacja zdarza się rzadko"

Ekspert: w świetle prawa międzynarodowego uprowadzenie Maduro było krótkotrwałą wojną

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na luty kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 58,15 dolarów - niżej o 0,29 proc. Benchmarkowa Brent na ICE na marzec jest wyceniana po 61,64 dolarów za baryłkę - w dół o 0,19 proc., po wzroście na zakończenie poniedziałkowej sesji aż o 1,7 proc.

Atak USA na Wenezuelę

Analitycy wskazują, że schwytanie przywódcy Wenezueli w ten weekend przez siły amerykańskie wniosło jednak do cen ropy premię za ryzyko geopolityczne.

W sobotę amerykańskie siły specjalne zaatakowały cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. Podczas operacji prezydent Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali porwani, a następnie przewiezieni do USA.

Donald Trump powiedział kilka godzin po przejęciu Maduro, że spodziewa się, iż największe amerykańskie firmy naftowe wydadzą miliardy dolarów na zwiększenie produkcji ropy w Wenezueli, po tym jak w ciągu ostatnich dwóch dekad spadła ona do około jednej trzeciej szczytu z powodu niedoinwestowania i sankcji.

Prezydent USA zagroził też nowej przywódczyni Wenezueli - Delcy Rodriguez, że zapłaci "cenę wyższą niż Maduro" jeśli "nie zrobi tego, co słuszne". Dodał też, że możliwa jest kolejna fala ataków na Wenezuelę.

Wenezuela - największe na świecie rezerwy

Sekretarz energii USA Chris Wright planuje spotkać się w tym tygodniu z przedstawicielami amerykańskich firm naftowych, aby omówić zwiększenie produkcji ropy w Wenezueli po obaleniu przez siły amerykańskie Maduro - podają źródła zbliżone do sprawy.

Spotkania te są kluczowe dla spełnienia nadziei administracji na przywrócenie czołowych amerykańskich firm naftowych do południowoamerykańskiego kraju po tym, jak rząd tego kraju prawie dwie dekady temu przejął kontrolę nad amerykańskimi operacjami energetycznymi w tamtym rejonie.

Wenezuela dysponuje największymi na świecie rezerwami ropy naftowej, które mogą być rafinowane przez specjalnie zaprojektowane amerykańskie rafinerie. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało lat pracy i miliardów dolarów - twierdzą analitycy.

- Wczorajsze odbicie cen ropy wyglądało raczej jako premia za ryzyko geopolityczne niż jako rzeczywista zmiana fundamentów rynku ropy naftowej - stwierdziła Charu Chanana, główna strateg ds. inwestycji w Saxo Markets.

Chanana dodała, że kontrakty terminowe na ropę są narażone jednak na gwałtowne spadki.

Mała szansa na niedobór ropy

Tymczasem rynek ropy zmaga się z rosnącą nadpodażą tego surowca, a Wenezuela odpowiada tylko za niewielki ułamek globalnej produkcji ropy.

Analitycy Morgan Stanley prognozują, że nadwyżka ropy na globalnych rynkach wzrośnie jeszcze w I połowie 2026 r. i osiągnie swój szczyt w połowie tego roku.

"Chociaż w kilku krajach nadal występują zagrożenia geopolityczne, mogą one mieć trwały wpływ na ceny ropy tylko wtedy, gdy spowodują rzeczywiste straty w produkcji surowca, a doświadczenia pokazują, że taka sytuacja zdarza się rzadko" - piszą analitycy MS w rynkowej nocie.

Morgan Stanley szacuje, że w I kw. cena ropy Brent wyniesie średnio 57,50 dolarów za baryłkę, w II kw. - 55 dolarów/b, a w III kw. - 57,50 dolarów/b. Wcześniej bank prognozował na te okresy cenę benchmarkowego surowca na poziomie 60 dolarów/b. "Perspektywy dla cen Brent w IV kw. 2026 i I półroczu 2027 r. to poziom 60 dolarów za baryłkę" - wskazują.

Ropa Brent straciła w 2025 r. 18 proc. Ostatnio za baryłkę Brent płacono poniżej 55 dolarów w 2021 r.

OGLĄDAJ: TVN24 HD