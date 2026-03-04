Dogadali się z USA. Dla "stabilności międzynarodowego rynku energii"

W komunikacie opublikowanym przez PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) na Telegramie kierownictwo tej spółki sprecyzowało, że nowe umowy dotyczą podmiotów prowadzących handel ropą naftową i jej pochodnymi na rynku w Stanach Zjednoczonych.
Podtrzymanie "historycznych relacji handlowych z USA"
Władze PDVSA, które nie podały nazw firm, ani wartości umów, przekazały, że podpisane porozumienia służą podtrzymaniu "historycznych relacji handlowych z USA", a także "stabilności międzynarodowego rynku energii".
"Naród wenezuelski ponownie podkreśla potrzebę istnienia przemysłu węglowodorowego wolnego od sankcji, aby zwiększyć krajowe wydobycie oraz wzmocnić handel międzynarodowy" - przekazała dyrekcja PDVSA.
Pojmanie wenezuelskiego przywódcy
3 stycznia br. wojska USA ujęły przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro, którego zastąpiła dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez. Trzy dni po ujęciu Maduro prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Amerykanie na podstawie porozumienia z "tymczasowymi władzami" w Caracas otrzymają 30-50 mln baryłek wenezuelskiej ropy i sprzedadzą ją po cenie rynkowej.
Trump zapowiedział wówczas, że zdecyduje, jak zostaną przeznaczone zyski z "korzyścią dla mieszkańców Wenezueli oraz USA".
W kolejnych tygodniach przedstawiciele Białego Domu informowali, że proces transportu i sprzedaży wenezuelskiej ropy będzie kontynuowany, zaś amerykańskie sankcje na Wenezuelę będą stopniowo znoszone.
Zdaniem niezależnych mediów, m.in. Radia Marti i rozgłośni Radio Fe y Alegria posiadająca największe udokumentowane złoża ropy naftowej na świecie Wenezuela może znacząco zyskać na światowych rynkach paliwowych w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie i blokadą Cieśniny Ormuz, do której doszło po sobotnim ataku USA i Izraela na Iran
Opracowała Paulina Karpińska/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HENRY CHIRINOS