Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Dogadali się z USA. Dla "stabilności międzynarodowego rynku energii"

Wenezuela, ropa naftowa
Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy: pomagamy im
Źródło: TVN24
Wenezuelska państwowa spółka naftowa PDVSA poinformowała o zawarciu umów na dostawy ropy naftowej oraz paliw na rynek amerykański. Jak przekazała w komunikacie, porozumienie ma służyć "stabilności międzynarodowego rynku energii".

W komunikacie opublikowanym przez PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) na Telegramie kierownictwo tej spółki sprecyzowało, że nowe umowy dotyczą podmiotów prowadzących handel ropą naftową i jej pochodnymi na rynku w Stanach Zjednoczonych.

Podtrzymanie "historycznych relacji handlowych z USA"

Władze PDVSA, które nie podały nazw firm, ani wartości umów, przekazały, że podpisane porozumienia służą podtrzymaniu "historycznych relacji handlowych z USA", a także "stabilności międzynarodowego rynku energii".

"Naród wenezuelski ponownie podkreśla potrzebę istnienia przemysłu węglowodorowego wolnego od sankcji, aby zwiększyć krajowe wydobycie oraz wzmocnić handel międzynarodowy" - przekazała dyrekcja PDVSA.

Złoża ropy naftowej na świecie
Złoża ropy naftowej na świecie
Źródło: PAP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Delcy Rodriguez przyjmuje amerykańską delegację w Caracas
Przejęcie władzy za zgodą USA. Trump: już to zrobiliśmy
Wenezuela, ropa naftowa
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów
flaga wenezuela trump shutterstock_2704623885
"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska

Pojmanie wenezuelskiego przywódcy

3 stycznia br. wojska USA ujęły przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro, którego zastąpiła dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez. Trzy dni po ujęciu Maduro prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Amerykanie na podstawie porozumienia z "tymczasowymi władzami" w Caracas otrzymają 30-50 mln baryłek wenezuelskiej ropy i sprzedadzą ją po cenie rynkowej.

Trump zapowiedział wówczas, że zdecyduje, jak zostaną przeznaczone zyski z "korzyścią dla mieszkańców Wenezueli oraz USA".

W kolejnych tygodniach przedstawiciele Białego Domu informowali, że proces transportu i sprzedaży wenezuelskiej ropy będzie kontynuowany, zaś amerykańskie sankcje na Wenezuelę będą stopniowo znoszone.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją
Rynki
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Pogłębiający się konflikt z Iranem wywołuje spadki na światowych giełdach
Rynki
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Po ataku na Iran zwiększą produkcję ropy

Zdaniem niezależnych mediów, m.in. Radia Marti i rozgłośni Radio Fe y Alegria posiadająca największe udokumentowane złoża ropy naftowej na świecie Wenezuela może znacząco zyskać na światowych rynkach paliwowych w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie i blokadą Cieśniny Ormuz, do której doszło po sobotnim ataku USA i Izraela na Iran

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HENRY CHIRINOS

Udostępnij:
Tagi:
WenezuelaUSAIranCieśnina OrmuzRopa naftowapaliwa
Zobacz także:
RPP stopy procentowe
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin zyskuje, gdy srebro tanieje. Zmiana kierunku kapitału
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Skutki ataku na Iran. Wzrost o kilkadziesiąt groszy na litrze
Rynki
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Ta historia poruszyła świat. Pluszak znika z półek
Ze świata
Gilberto Pichetto Fratin
W razie kryzysu uruchomią elektrownie węglowe. Zapowiedź ministra
Ze świata
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Itaka zawiesza loty do 27 marca
Turystyka
Doha, Katar
Czarne chmury nad branżą. Te firmy ucierpią najbardziej
Turystyka
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów
Turystyka
shutterstock_1552911047
Konflikt eskaluje, gaz drożeje
Rynki
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
Cieśnina Ormuz
Cieśnina Ormuz praktycznie "nie działa". Ceny szybują
Ze świata
orlen logo shutterstock_2382786901
Media: była prezeska Fundacji Orlenu z zarzutami i zajętymi nieruchomościami
Z kraju
Donald Trump
Trump ogłasza, że "zerwie cały handel". Cios w producentów
Ze świata
shutterstock_2603188221
Padła szóstka w Lotto Plus
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Wysokie wygrane w Eurojackpot
Pieniądze
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Pogłębiający się konflikt z Iranem wywołuje spadki na światowych giełdach
Rynki
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
"Podróżniczy koszmar" na Bliskim Wschodzie
Turystyka
Donald Trump
Trump: dzisiaj mogę zatrzymać interesy z Hiszpanią
Ze świata
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski (P) i minister spraw zagranicznych Rumunii Oana-Silvia Toiu (L)
Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj
Z kraju
Antyamerykański bilboard na ulcach Teheranu
Cyberwojna po atakach rakietowych. Irańska grupa hakerów używa Starlinka
Tech
samolot pasazerski shutterstock_2449126031
Nowa blokada powietrzna na wschodniej granicy Polski
Z kraju
Rijad, Arabia Saudyjska
Drony, rakiety, chaos. "Polski biznes jest zahartowany"
Alicja Skiba
Oman, Maskat
Bez lotów do Omanu z tego biura podróży. Na miejsce polecą puste samoloty
Turystyka
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją
Rynki
03 1455 s1 cl-0027
Z Wietnamu do Polski okrężną drogą. Polacy walczą o powrót do domu
Turystyka
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
Tech
Donald Tusk
Premier: pojawiła się taka paskudna narracja ze strony niektórych polityków
Z kraju
A6-EUA Emirates Airbus A380-861
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
Ze świata
Teheran, 1 marca 2026 r.
"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"
Łukasz Figielski
Pentagon
Zmiany w umowie z Pentagonem. "Aby bardzo jasno określić zasady"
Tech
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica