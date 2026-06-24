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Ma przebić kryzys Grecji. Skala zaskoczyła rynek

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Wenezuela. Delcy Rodriguez zainaugurowała pielgrzymkę w intencji zniesienia sankcji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wenezuela po obaleniu dyktatora Nicolasa Maduro ma znacznie większe kłopoty niż oczekiwano - władze mają podać dane o długu w wysokości 240 miliardów dolarów. Kraj zaczyna największą restrukturyzację zadłużenia na świecie - pisze "Financial Times".

Wenezuela ma ujawnić dane dotyczące zadłużenia w wysokości 240 mld dolarów, to znacznie więcej niż wcześniej sądzono. Kraj przystępuje do największej w historii restrukturyzacji długu państwowego po odsunięciu Nicolasa Maduro od władzy przez USA - podaje brytyjski dziennik, powołując się na swoje źródła.

Dodaje, że kwota zadłużenia będzie znacznie wyższa od rynkowych szacunków wynoszących od 150 do 200 mld dolarów.

Potężny dług Wenezueli

Tymczasowa przywódczyni Wenezueli Delcy Rodriguez dąży do zawarcia do końca tego roku porozumienia z wierzycielami, co utorowałoby drogę do powrotu kraju na rynki międzynarodowe po prawie dziesięcioletnim wykluczeniu za rządów Maduro.

Amerykański bank inwestycyjny Centerview Partners, który doradza wenezuelskim władzom, pomógł opracować plan przywrócenia długu Wenezueli do zrównoważonego poziomu. Dokument ma być opublikowany na początku lipca - informują źródła "FT".

Dodają, że jeszcze w tym miesiącu opublikowane mają być dane makroekonomiczne. Zgodnie z nimi wielkość zniszczonej gospodarki kraju oszacowano na około 100 mld dolarów, czyli mniej niż 370 mld dolarów w 2012 r. - ostatnim roku rządów poprzednika Maduro - Hugo Chaveza. Z kolei wskaźnik zadłużenia do PKB to ponad 200 procent.

Największa restrukturyzacja długu na świecie

Co niezwykłe w przypadku tak dużej restrukturyzacji długu państwowego to fakt, że analiza zdolności obsługi zadłużenia nie została sporządzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) - wskazuje dziennik. Dodaje, że posiadacze wenezuelskich obligacji prawdopodobnie potraktują tę niepokojącą ocenę stanu finansów kraju jako sygnał, by Wenezuela zwróciła się o znaczną redukcję wartości ich długów.

Niektórzy członkowie wenezuelskiej opozycji obawiają się, że przyspieszona restrukturyzacja poza ramami MFW mogłaby osłabić pozycję negocjacyjną Wenezueli.

Wenezuelskie obligacje są notowane na poziomie około 55 centów za dolara, co stanowi wzrost w stosunku do 33 centów przed upadkiem Maduro, ale ceny te nie uwzględniają wieloletnich zaległych odsetek.

Dług Wenezueli. MFW gotowy pomóc

- To jedna z pierwszych w historii dużych restrukturyzacji, w przypadku której MFW nie jest autorem analizy zdolności obsługi zadłużenia. Konieczna jest koordynowana przez MFW dyskusja między wierzycielami oraz odpowiedni zakres zadłużenia poddany audytowi - mówi jeden z inwestorów.

Osoby zaznajomione z planami Wenezueli dotyczącymi zadłużenia poinformowały, że odbyły się rozmowy techniczne z Funduszem, a plan restrukturyzacji zadłużenia będzie przypominał szablon MFW - pisze "FT".

Rzecznik MFW oświadczył, że Fundusz nie brał udziału w procesie restrukturyzacji zadłużenia ogłoszonym przez Wenezuelę. - Fundusz jest gotowy do udzielenia władzom pomocy w razie potrzeby - dodał.

Firma Centerview odmówiła komentarza "FT".

Ma być gorzej niż w przypadku Grecji

Wenezuela ma obecnie szansę przyćmić problemy Grecji z 2012 roku i dług wynoszący 200 mld dolarów, który miał miejsce podczas kryzysu w strefie euro - do tej pory to była największa restrukturyzacja w historii.

Rząd Rodriguez zadziałał szybciej, niż spodziewało się wielu wierzycieli. Już w zeszłym miesiącu rozpoczął restrukturyzację poprzez powołanie Matthieu Pigasse'a z Centerview - francuskiego bankiera, który w czasie pracy w Lazardzie pomagał Grecji, Argentynie i innym krajom w realizacji dużych transakcji związanych z zadłużeniem - wskazuje brytyjski dziennik.

OGLĄDAJ: "Ani protesty, ani wybory nie odsuną tych przestępców od władzy"
Delcy Rodriguez przed złożeniem raportu w parlamencie w Caracas
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Źródło: "Financial Times"
Tagi:
WenezuelaNicolas Madurodługizadłużenie
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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