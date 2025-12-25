Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot
Ze świata

USA wprowadzają "kwarantannę". "Wywierają ogromną presję"

Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj
Źródło: Reuters
Waszyngton nakazał siłom zbrojnym USA, by przez co najmniej dwa miesiące skupiły się niemal wyłącznie na blokadzie eksportu wenezuelskiej ropy naftowej - podała agencja Reuters, powołując się na amerykańskiego urzędnika.

Anonimowe źródło agencji nazwało "kwarantanną" restrykcje dotyczące transportu ropy przez Wenezuelę w ramach sankcji USA.

USA nakładają na Wenezuelę "kwarantannę"

- Dotychczasowe działania wywierają ogromną presję na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i istnieje przekonanie, że pod koniec stycznia kraj stanie w obliczu katastrofy gospodarczej, jeśli nie zgodzi się na znaczące ustępstwa wobec Stanów Zjednoczonych – podkreślił urzędnik.

Dodał, że "chociaż opcje militarne wciąż istnieją, priorytetem jest wykorzystanie presji ekonomicznej poprzez egzekwowanie sankcji, aby osiągnąć rezultat, na którym zależy Białemu Domowi".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Reuters: USA ścigają kolejny statek u wybrzeży Wenezueli

Reuters: USA ścigają kolejny statek u wybrzeży Wenezueli

TVN24
Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA

Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA

Perspektywa konfliktu USA i Wenezueli

Jak zauważył Reuters, oświadczenie to wskazuje, że perspektywa ataku lądowego sił amerykańskich na Wenezuelę, o której wielokrotnie wspominał prezydent USA Donald Trump, może zostać odsunięta w czasie.

Trump nie uznaje Maduro za prawowitego przywódcę Wenezueli, oskarżając go o kierowanie kartelem narkotykowym. Amerykańskie władze dokonują od kilku tygodni uderzeń w łodzie, które, według służb USA, transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA w poniedziałek ogłosił blokadę objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Oświadczył, że reżim Maduro to "zagraniczna organizacja terrorystyczna".

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro
Źródło: PAP/EPA

Tankowce z ropą wciąż wypływają

Jak poinformował w środę Bloomberg, mimo zintensyfikowanych działań Amerykanów, tankowce z ropą nadal wypływają z wenezuelskich portów. Według portalu od czasu nasilenia w połowie grudnia blokady tankowców, w Wenezueli załadowano ropą 14 statków, z czego co najmniej 6 objętych było sankcjami.

Nie jest jasne, ile dokładnie jednostek wypłynęło w morze i do jakich portów zmierzały, bo zazwyczaj są to statki z tzw. floty cieni, które wyłączają sygnały śledzenia.

"Wall Street Journal" podał w ubiegłym tygodniu, że objęte amerykańskimi sankcjami tankowce odpowiadają za 70 proc. eksportu ropy z Wenezueli. Sprzedaż ropy odpowiada za ponad 90 proc. przychodów eksportowych w tym kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HENRY CHIRINOS

Udostępnij:
TAGI:
Wenezuela
Zobacz także:
loteria powerball
Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie
Pieniądze
telefon szpieg hacker
Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"
Tech
shutterstock_2156725749
Niemiecki problem. "Nie ma sygnałów optymizmu"
Ze świata
Mateusz Morawiecki
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"
Turystyka
santander-shutterstock_2283626043
Koniec Santandera, początek Erste. Co to oznacza dla klientów
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
Ze świata
Donald Trump
Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA
Ze świata
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent
Ze świata
AdobeStock_1724630987
Zabawka dla dorosłych prezentem roku pod choinkę
Ze świata
shutterstock_2250571743
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Francuska niższa izba parlamentu uchwaliła ustawę specjalną w związku z brakiem budżetu na 2026 rok
Największy kraj Unii Europejskiej bez budżetu. Ratuje się ustawą specjalną
Ze świata
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: co ty Jarku wiesz o tankowaniu
Paczki, przesyłki kurierskie
Fiskus zabrał się za przesyłki. Nieprawidłowości w co piątej
Handel
Siedziba ministerstwa rolnictwa
Chiny uderzają w Europę. Jest komunikat polskiego resortu
Handel
23 1930 fpf cl-0016
Domański podał, ile wydał na święta
Pieniądze
Waldemar Żurek
Zmiany dotyczące ksiąg wieczystych. Żurek: ważne dla obywateli
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Silesii Grzegorz Babij (trzeci od lewej) z pismem od ministra energii Miłosza Motyki
"To jest strzał w twarz". Ostra reakcja na apel ministra
shutterstock_2230417795
Coraz więcej podróbek czekolady. Na co zwracać uwagę
Kraków
Szykuje się rewolucja w branży. Kary do 50 tysięcy złotych
Turystyka
shutterstock_2236690739
Największa gospodarka zaskoczyła. "W kształcie litery K"
Ze świata
shutterstock_2715690879
95 procent ze spadkami. "Najsilniej zareagował Sopot"
Nieruchomości
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
Najnowsze
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Prawie 30 miliardów dla Polski. Ministra: podpisałam dwa wnioski
pap_20240725_156 (1)
Sąd rozstrzygnął spór Solorza z dziećmi. Biznesmen rozważa skargę
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
"Każda praca musi być doceniana". Zbliża się zmiana w liczeniu stażu
Dla pracownika
koszyk zakupy sklep shutterstock_2431783879
"Może być znacznie taniej lub sporo drożej". Nowe dane
shutterstock_2548113419
Te auta napędzają rynek. Sprzedaż rośnie kolejny miesiąc z rzędu
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica