Słynne miasto wprowadza limit liczby turystów

Zorganizowane grupy wycieczkowe w Wenecji nie będą mogły przekraczać 25 osób - wynika z zarządzenia lokalnych władz. To już kolejne przepisy, które mają ograniczyć liczbę turystów w słynnym mieście.

Możliwe grzywny

Osoby, które nie zastosują się do nowych przepisów, będą karane grzywnami w wysokości od 25 do 500 euro (od 107 do 2145 złotych).