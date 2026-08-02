Ze świata Elektrownia jądrowa ma zostać wyłączona. Takiej sytuacji nie było od 44 lat Oprac. Alicja Skiba |

Elektrownia na Węgrzech zamknięta po raz pierwszy od pół wieku Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DANIEL KISS

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Południe Europy mierzy się z suszą. Niski poziom Dunaju odpowiada za problemy z wytwarzaniem energii nie tylko na Węgrzech, ale i w Serbii.

"Z powodu dalszego spadku poziomu wody w Dunaju jedna z dwóch ostatnich jednostek wytwórczych w Elektrowni Jądrowej w Paksie zostanie wyłączona o godz. 1:30 nad ranem. W rezultacie moc elektrowni spadnie do zaledwie 240 megawatów, a jutro zostanie ona całkowicie wyłączona po raz pierwszy od 44 lat" - napisał na platformie X węgierski premier Peter Magyar.

Due to the further drop in the Danube's water level, one of the last two generating units at the Paks Nuclear Power Plant will be shut down at 1:30 a.m. As a result, the plant's output will fall to just 240 megawatts, and tomorrow it will be completely shut down for the first… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 1, 2026 Rozwiń

Obrady rządu w sytuacji kryzysowej

Władze w Budapeszcie ostrzegały wcześniej, że mogą być zmuszone wyłączyć elektrownię jądrową Paks - jedyną w kraju. Rządowy zespół do spraw obronności obradował do późnych godzin wieczornych w piątek i podjął szereg decyzji - poinformował w sobotę premier Węgier Peter Magyar.

Dodał, że konieczne było ponowne ograniczenie mocy elektrowni, która wytwarza obecnie jedynie 480 megawatów energii.

- Należy się spodziewać, że do całkowitego wyłączenia może dojść wcześniej, nawet w ciągu tego weekendu – zapowiedział premier w opublikowanym w sieci nagraniu.

Tovább csökkent a Duna vízszintje, újabb leállítás Pakson. A jelenlegi termelés már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest. Rövidesen fontos bejelentések a védelmi munkacsoport éjszakai döntéseiről. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 1, 2026 Rozwiń

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Jak długo węgierska elektrownia atomowa będzie zamknięta?

Elektrownia w pobliżu Paksu dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej około 2000 megawatów. Moc bloku numer 1 została zmniejszona o 254 MW w poniedziałkowy wieczór. Dzień później elektrownia ograniczyła moc bloku numer 3 o 237 MW, a w środę blok ten został tymczasowo całkowicie wyłączony. W czwartek ograniczono moc bloku numer 2 o 50 procent.

Elektrownia jądrowa Paks Źródło zdjęcia: DANIEL KISS/MTI/PAP/EPA

Magyar w piątek mówił, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni.

W swojej 44-letniej historii obiekt nigdy nie przestał wytwarzać energii elektrycznej. Zdarzały się przypadki wyłączania poszczególnych bloków - czy to w ramach planowych prac konserwacyjnych, czy też z powodu awarii - jednak pozostałe bloki zawsze kontynuowały pracę.