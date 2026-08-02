Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Elektrownia jądrowa ma zostać wyłączona. Takiej sytuacji nie było od 44 lat

|
Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech
Elektrownia na Węgrzech zamknięta po raz pierwszy od pół wieku
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DANIEL KISS
Z powodu dalszego spadku poziomu wody w Dunaju elektrownia jądrowa w węgierskim Paksu ma zostać wyłączona - poinformował premier Węgier Peter Magyar w niedzielę nad ranem. Ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce 44 lata temu.

Południe Europy mierzy się z suszą. Niski poziom Dunaju odpowiada za problemy z wytwarzaniem energii nie tylko na Węgrzech, ale i w Serbii.

"Z powodu dalszego spadku poziomu wody w Dunaju jedna z dwóch ostatnich jednostek wytwórczych w Elektrowni Jądrowej w Paksie zostanie wyłączona o godz. 1:30 nad ranem. W rezultacie moc elektrowni spadnie do zaledwie 240 megawatów, a jutro zostanie ona całkowicie wyłączona po raz pierwszy od 44 lat" - napisał na platformie X węgierski premier Peter Magyar.

Obrady rządu w sytuacji kryzysowej

Władze w Budapeszcie ostrzegały wcześniej, że mogą być zmuszone wyłączyć elektrownię jądrową Paks - jedyną w kraju. Rządowy zespół do spraw obronności obradował do późnych godzin wieczornych w piątek i podjął szereg decyzji - poinformował w sobotę premier Węgier Peter Magyar.

Dodał, że konieczne było ponowne ograniczenie mocy elektrowni, która wytwarza obecnie jedynie 480 megawatów energii.

- Należy się spodziewać, że do całkowitego wyłączenia może dojść wcześniej, nawet w ciągu tego weekendu – zapowiedział premier w opublikowanym w sieci nagraniu.

Jak długo węgierska elektrownia atomowa będzie zamknięta?

Elektrownia w pobliżu Paksu dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej około 2000 megawatów. Moc bloku numer 1 została zmniejszona o 254 MW w poniedziałkowy wieczór. Dzień później elektrownia ograniczyła moc bloku numer 3 o 237 MW, a w środę blok ten został tymczasowo całkowicie wyłączony. W czwartek ograniczono moc bloku numer 2 o 50 procent.

Elektrownia jądrowa Paks
Elektrownia jądrowa Paks
Źródło zdjęcia: DANIEL KISS/MTI/PAP/EPA

Magyar w piątek mówił, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni.

W swojej 44-letniej historii obiekt nigdy nie przestał wytwarzać energii elektrycznej. Zdarzały się przypadki wyłączania poszczególnych bloków - czy to w ramach planowych prac konserwacyjnych, czy też z powodu awarii - jednak pozostałe bloki zawsze kontynuowały pracę.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
1 godz 1 min
pc
Miała być towarem eksportowym. Została symbolem polskich wakacji
TVN24
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
WęgryPeter MagyarElektrownia jądrowaUpał
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Kuba pogrążona w ciemnościach
Jedna trzecia kraju w ciemnościach. Kryzys nie ustaje
Ze świata
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Będziemy wiedzieć, co jest treścią AI. Przepisy weszły w życie
Tech
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kilka szóstek w Lotto. Taki wynik nie zdarza się często
Z kraju
Moskwa
Moskwa kontra Jehowa. Wyznawcy stracili mieszkania
Ze świata
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Płace minimalne a koszty życia. Polska przed Czechami i Słowacją
Z kraju
Temu Smartfon
Właściciel Temu z zarzutami. Grozi mu kara
Ze świata
shutterstock_2736841515
Naprawa zamiast kupowania. Nowe prawo UE weszło w życie
Handel
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Dwie wysokie wygrane w Polsce
Z kraju
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Trump: Ukraina nie ma naszej zgody
Ze świata
tesla shutterstock_2592566341
Poważne sygnały o awariach w Teslach. Ruszyło dochodzenie
Moto
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Ceny gazu mogą wystrzelić. Rezerwy najniższe od 2021 roku
Ze świata
chatgpt ai ikona shutterstock_2463942445
Rewolucja w cenniku OpenAI. Sztuczna inteligencja tanieje
Tech
czeresnie skrzynka shutterstock_2661485241
Ceny spadają mimo niskiej podaży. Resort rolnictwa reaguje
Z kraju
Upał w Polsce
Fale upałów hamują gospodarkę. Niepokojące dane dla Europy
Ze świata
Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK
Odwołano szefów CPK
Z kraju
social media - Primakov shutterstock_2525875883_1
Podatek cyfrowy może dać miliardy dla budżetu. Rząd pokazał projekt
Z kraju
Donald Trump
Abonament od Trumpa. Zyski "w ciągu milisekund"
Łukasz Figielski
Giełda KOSPI w Seulu, maklerzy, inwestorzy
Potężne odbicie w Seulu. Akcje wystrzeliły
Ze świata
chatgpt ai ikona shutterstock_2758960007
AI włamywała się do systemów firm. Bruksela żąda wyjaśnień
Tech
pap_20260310_14J
Nadchodzą zmiany w cenach paliw. Nowe prognozy
Moto
shutterstock_2217560137
Jest oferta kupna Żabki. 32 miliardy złotych w grze
Z kraju
Serwerownia AI
Przetarg na gigafabryki AI. Polska ma szansę
Tech
Kraków mieszkania
W tych miastach na wkład własny odłożysz najszybciej
Nieruchomości
Wall Street Inwestor NYSE
Apple zaskoczył inwestorów. Kurs akcji zanurkował
Tech
ZAKUPY KOSZYK
Inflacja w Polsce. Te czynniki wpłynęły na wzrost cen
Pieniądze
claude mythos antropic AdobeStock_2064115261_Editorial_Use_Only
Modele AI znów wymknęły się spod kontroli. Anthropic ujawnia szczegóły
Tech
Krzysztof Gawkowski
Problemy z dostępem do "Poradnika bezpieczeństwa". Minister wskazuje przyczyny
Z kraju
shutterstock_2629757795
Tankowce wożą zaledwie ułamek ładunku. Susza zagraża dostawom paliw
Ze świata
shutterstock_268930547
Pięć milionów złotych do wygrania w Lotto
Z kraju
pap_20250530_1ZH
Musk wraca do politycznej gry. Szykuje wsparcie finansowe dla Republikanów
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica