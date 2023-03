Węgrzy znaleźli sposób na inflację. "Kupiliśmy ser, piwo, kawę i środki czystości, bo wszystko to jest tańsze"

Z powodu wysokich cen żywności wielu Węgrów wybiera się na zakupy do sąsiedniej Austrii, gdzie ceny części produktów są niższe - wynika z wpisu węgierskiego ekonomisty Gyorgya Rasko w mediach społecznościowych. Węgry mierzą się obecnie z najwyższą inflacją w Unii Europejskiej.

- Właśnie wróciliśmy z Kittsee (miejscowość we wschodniej Austrii przy granicy ze Słowacją i Węgrami - red.), gdzie kupiliśmy ser, piwo, kawę i środki czystości, bo wszystko to jest tańsze niż na Węgrzech. Parking centrum handlowego znów był pełen samochodów z węgierskimi i słowackimi tablicami, prawie nie widać samochodów z tablicami austriackimi - napisał Rasko. Jak przypomina portal Index, kilka dni temu szwajcarska telewizja publiczna zrobiła reportaż na temat wzrostu cen żywności na Węgrzech. "Pokazał on, że Węgrzy często wydają na jedzenie nawet jedną trzecią swoich pensji" - pisze portal.