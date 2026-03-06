Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Węgry żądają "natychmiastowych odpowiedzi i wyjaśnień" od Ukrainy

Peter Szijjarto
Szef ukraińskiego MSZ oskarża Węgry o wzięcie siedmiu Ukraińców jako zakładników
Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto domaga się od rządu Ukrainy wyjaśnień w sprawie transportu złota i gotówki przez terytorium Węgier. W tej sprawie zatrzymano siedmiu obywateli Ukrainy, co władze w Kijowie nazwały "wzięciem Ukraińców jako zakładników" i wezwały do ich zwolnienia. Wydały również ostrzeżenie przed wyjazdem na Węgry.

Szijjarto zaznaczył w swoim oświadczeniu, że Węgry chcą wiedzieć, czy Ukraina jedynie przewoziła gotówkę przez Węgry, czy też pieniądze te zostały "wykorzystane przez kogoś tutaj, na Węgrzech, lub na korzyść kogoś na Węgrzech".

Pytania węgierskich władz

"Mamy szereg poważnych pytań. Po pierwsze, to ogromna ilość gotówki i zastanawiamy się, dlaczego Ukraińcy muszą transportować tak dużą jej ilość. Jeśli to prawda, że jest to transakcja między bankami, to słusznie nasuwa się pytanie, dlaczego banki nie rozliczają się między sobą przelewem, dlaczego konieczne jest transportowanie tak dużej ilości gotówki i dlaczego musi się to odbywać przez Węgry" - dodał.

"Pytania te pojawiają się głównie dlatego, że tym transportom gotówki towarzyszą osoby mające wyraźne powiązania z ukraińskimi służbami specjalnymi. Domagamy się wyjaśnienia, dlaczego Ukraińcy w ostatnich miesiącach przetransportowali przez Węgry tak ogromną ilość gotówki. Na co są przeznaczane te pieniądze i do kogo należą?" - podkreślił Szijjarto.

"Domagamy się natychmiastowych odpowiedzi i wyjaśnień. Dopóki ich nie uzyskamy, władze węgierskie przeprowadzą oczywiście jak najdokładniejsze i najbardziej szczegółowe śledztwo" - zakończył.

Miliony z Austrii do Ukrainy

Wcześniej w piątek Krajowa Administracja Podatkowa i Celna Węgier (NAV) poinformowała w oświadczeniu, że prowadzi postępowanie karne w sprawie podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez przewoźników z Ukrainy, którzy w czwartek zostali zatrzymani na Węgrzech.

Z komunikatu NAV wynika, że zatrzymano siedmiu obywateli Ukrainy, w tym byłego generała ukraińskich służb specjalnych, oraz dwa opancerzone pojazdy do transportu gotówki, które przewoziły łącznie 40 mln dol., 35 mln euro i 9 kg złota z Austrii na Ukrainę. Według komunikatu tylko w tym roku przez terytorium Węgier przetransportowano na Ukrainę ponad 900 mln dol., 420 mln euro i 146 kg złota.

Śledztwo jest prowadzone we współpracy z węgierskim centrum antyterrorystycznym. Ukraińska służba konsularna została natychmiast powiadomiona o rozpoczęciu procedury, ale jak dotąd nie otrzymano od niej żadnego komentarza w tej sprawie - napisała NAV.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akcja węgierskich antyterrorystów na autostradzie, zatrzymali ukraiński konwój

Akcja węgierskich antyterrorystów na autostradzie, zatrzymali ukraiński konwój

TVN24
Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"

Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"

Oskarżenia o wzięcie zakładników i kradzież

Węgierski portal Telex podał, że pojazdy zatrzymano w czwartek przy stacji benzynowej przy autostradzie M5. W akcji uczestniczyli węgierscy antyterroryści.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha napisał w nocy z czwartku na piątek na X, że władze Węgier wzięły w czwartek jako zakładników siedmiu obywateli Ukrainy, pracowników banku Oszczadbank SA. Poinformował, że zatrzymani Ukraińcy jechali dwoma samochodami banku z Austrii na Ukrainę, przewożąc gotówkę w ramach regularnych przewozów. "Mamy tu do czynienia z wzięciem ich przez Węgry jako zakładników i kradzieżą pieniędzy" - ocenił Sybiha.

W piątek Sybiha powtórzył na X, że Kijów domaga się natychmiastowego uwolnienia swoich obywateli. "Konsulowie Ukrainy nadal nie otrzymali pozwolenia na dostęp do siedmiu obywateli Ukrainy, wziętych jako zakładnicy w Budapeszcie. Strona węgierska nie przedstawiła żadnych wyjaśnień" - oznajmił minister.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Udostępnij:
Tagi:
WęgryWojna w UkrainieUkraina
Zobacz także:
shutterstock_2387014121
Wznawiają loty z Dubaju, w tym połączenie z Warszawą
Turystyka
shutterstock_187411970
Niemiecki koncern przejmuje legendarny brytyjski dziennik
Ze świata
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
To będzie rewolucja na rynku pracy. "Ryzyko utraty 11 miliardów złotych"
Z kraju
shutterstock_1372737359
Reagują na blokadę cieśniny Ormuz i obniżają podatek na paliwa
Ze świata
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Echa decyzji Pentagonu. "Nie ogranicza zastosowań"
Tech
Lufthansa, samolot Airbus A321
Lot ewakuacyjny do Rijadu zawrócony
Ze świata
Orban na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa
Orban idzie krok dalej. "Wstrzymamy tranzyt"
Ze świata
Doha, Katar
Katar nie ma wątpliwości. "To doprowadzi do załamania się gospodarek na całym świecie"
Ze świata
shutterstock_2551895645
Cios w finansowy raj. "Ludzie wolą uciekać niż przyjeżdżać"
Alicja Skiba
Donald Trump
Trump się nie martwi. "Jak wzrosną, to wzrosną"
Ze świata
shutterstock_1313210075
Tak rosną ceny na stacjach
Z kraju
shutterstock_2405813575
Siła wyższa. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
Ze świata
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
Tajny plan prezydenta i szefa NBP
Wiktor Knowski, Marcin Złotkowski
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
Rynki
Giełda w Dubaju
Rajd na ropie. Tego nie było od lat
Rynki
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Nowa prognoza NBP. Tak mają rosnąć ceny i gospodarka
Z kraju
Adam Glapiński
Konflikt w Iranie kluczowy dla decyzji w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
USA, transport, łańcuchy dostaw, cła
Zwrot za unieważnione cła Trumpa. Trybunał nie ma wątpliwości
Ze świata
Wenezuela, ropa naftowa, tankowiec
USA luzują sankcje. Rosyjska ropa trafi do Indii
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Paweł Wojtunik, były szef CBA
"Posiada unikalne kompetencje". Wojtunik w Orlenie
Z kraju
Viktor Orban wysłał oddział antyterrorystów do Bośni i Hercegowiny
Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"
Ze świata
Samolot Embraer 170 linii LOT
LOT uruchamia specjalne rejsy powrotne
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał
Ze świata
Zegar Parowy Gaston - Vancouver (New Columbia)
Koniec ze zmianą czasu. "Nie chodzi tylko o zegarki"
Ze świata
Adam Glapiński
Polski SAFE zero procent. Glapiński wyjaśnia
Z kraju
banknoty pieniadze zlotowki shutterstock_2279231853
Prezes NBP o głównym ryzyku. "To podbije ceny"
Z kraju
Teheran, 5 marca 2026 roku
Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"
Łukasz Figielski
NBP
NBP zysku nie miał od lat. Straty liczone są w dziesiątkach miliardów
Pieniądze
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Co z planem prezydenta i szefa NBP? "Można się domyślać"
Z kraju
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica