Ze świata Polityczna zmiana, rynkowa ulga. Co zwycięstwo Tiszy oznacza dla węgierskiej waluty Paulina Karpińska

Peter Magyar ogłosił zwycięstwo w wyborach na Wegrzech: zrobiliśmy to Źródło: TVN24

"Choć zwycięstwo Tiszy jest w naszej opinii po części wycenione przez inwestorów (uznajemy to za jeden z czynników stojących za tak pokaźną aprecjacją waluty w 2025 r.), to oczekujemy umocnienia forinta (węgierskiej waluty) oraz zysków na węgierskim rynku akcji" - napisał w komentarzu do cząstkowych wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech Michał Jóźwiak, analityk Ebury.

"Kluczem powinny być większa przewidywalność rządowych działań, dynamiczna realizacja reform praworządnościowych i zmniejszenie ryzyka związanego z inwestycjami kraju" - dodał.

Miażdżąca wygrana Tiszy. "Istotny bodziec wzrostowy"

Jak ocenił Jóźwiak, "spełnić może się najbardziej optymistyczny z rynkowej perspektywy scenariusz, tj. uzyskanie przez opozycyjną Tiszę 133 mandatów, gwarantujących tzw. 'większość konstytucyjną'. Umożliwiłaby ona m.in. zmianę zapisów konstytucji bez zgody opozycji czy uchwalanie i zmianę 'ustaw kardynalnych', tj. dotyczących m.in. prawa wyborczego, statusu mediów publicznych, kompetencji sądów czy niektórych kwestii podatkowych i budżetowych".

"Niezależnie jednak od tego, czy Tiszy uda się przekroczyć próg 2/3 mandatów, możemy spodziewać się istotnego ocieplenia relacji na linii Budapeszt–Bruksela. Powinno to w kilkumiesięcznej perspektywie doprowadzić do odblokowania 8,4 mld EUR z Funduszu Spójności i 9,5 mld EUR z RR, a także zatwierdzenia planu niskooprocentowanej pożyczki w ramach programu SAFE (17,4 mld EUR). Stanowiłoby to dla węgierskiej gospodarki istotny bodziec wzrostowy" - dodał.

Zdaniem analityka Ebury, jeśli potwierdzi się, że Tisza przekroczy próg niezbędny do uzyskania większości konstytucyjnej, skala umocnienia forinta i zysków na węgierskim rynku akcji powinna być znacząca.

"Rynki nie przypisywały jak dotąd takiemu scenariuszowi zbyt dużego prawdopodobieństwa. Zyski mogą ograniczyć jednak negatywne wieści dotyczące negocjacji handlowych na linii USA-Iran, które przyniosą najpewniej ponowny odwrót od ryzyka na globalnych rynkach" - napisał Jóźwiak.

Wygrana Tiszy na Węgrzech

W niedzielnych wyborach partia Tisza, Petera Magyara, zdobyła 138 mandatów w 199-osobowym węgierskim parlamencie. Natomiast koalicja Fidesz-KDNP pod wodzą premiera Viktora Orbana zdobyła jedynie 55 mandatów – wynika z opublikowanych danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu niemal 99 proc. oddanych głosów.

Skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank) będzie mógł liczyć na sześć miejsc w jednoizbowym parlamencie.

Taki wynik Tiszy daje jej większość niezbędną do zmiany konstytucji i ustaw kardynalnych przyjmowanych przez rząd Orbana w ciągu ostatnich 16 lat jego nieprzerwanych rządów.

