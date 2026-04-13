Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Polityczna zmiana, rynkowa ulga. Co zwycięstwo Tiszy oznacza dla węgierskiej waluty

|
Peter Magyar
Peter Magyar ogłosił zwycięstwo w wyborach na Wegrzech: zrobiliśmy to
Źródło: TVN24
Analitycy spodziewają się umocnienia forinta i wzrostów na giełdzie w Budapeszcie po zdecydowanym zwycięstwie opozycyjnej partii Tisza w wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

"Choć zwycięstwo Tiszy jest w naszej opinii po części wycenione przez inwestorów (uznajemy to za jeden z czynników stojących za tak pokaźną aprecjacją waluty w 2025 r.), to oczekujemy umocnienia forinta (węgierskiej waluty) oraz zysków na węgierskim rynku akcji" - napisał w komentarzu do cząstkowych wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech Michał Jóźwiak, analityk Ebury.

"Kluczem powinny być większa przewidywalność rządowych działań, dynamiczna realizacja reform praworządnościowych i zmniejszenie ryzyka związanego z inwestycjami kraju" - dodał.

Najważniejsze zadania Magyara? Jest ich pięć
Dowiedz się więcej:

Najważniejsze zadania Magyara? Jest ich pięć

TVN24

Miażdżąca wygrana Tiszy. "Istotny bodziec wzrostowy"

Jak ocenił Jóźwiak, "spełnić może się najbardziej optymistyczny z rynkowej perspektywy scenariusz, tj. uzyskanie przez opozycyjną Tiszę 133 mandatów, gwarantujących tzw. 'większość konstytucyjną'. Umożliwiłaby ona m.in. zmianę zapisów konstytucji bez zgody opozycji czy uchwalanie i zmianę 'ustaw kardynalnych', tj. dotyczących m.in. prawa wyborczego, statusu mediów publicznych, kompetencji sądów czy niektórych kwestii podatkowych i budżetowych".

"Niezależnie jednak od tego, czy Tiszy uda się przekroczyć próg 2/3 mandatów, możemy spodziewać się istotnego ocieplenia relacji na linii Budapeszt–Bruksela. Powinno to w kilkumiesięcznej perspektywie doprowadzić do odblokowania 8,4 mld EUR z Funduszu Spójności i 9,5 mld EUR z RR, a także zatwierdzenia planu niskooprocentowanej pożyczki w ramach programu SAFE (17,4 mld EUR). Stanowiłoby to dla węgierskiej gospodarki istotny bodziec wzrostowy" - dodał.

Zdaniem analityka Ebury, jeśli potwierdzi się, że Tisza przekroczy próg niezbędny do uzyskania większości konstytucyjnej, skala umocnienia forinta i zysków na węgierskim rynku akcji powinna być znacząca.

"Rynki nie przypisywały jak dotąd takiemu scenariuszowi zbyt dużego prawdopodobieństwa. Zyski mogą ograniczyć jednak negatywne wieści dotyczące negocjacji handlowych na linii USA-Iran, które przyniosą najpewniej ponowny odwrót od ryzyka na globalnych rynkach" - napisał Jóźwiak. 

Będzie "blokada całego ruchu morskiego". Komunikat wojska USA
Dowiedz się więcej:

Będzie "blokada całego ruchu morskiego". Komunikat wojska USA

TVN24

Wygrana Tiszy na Węgrzech

W niedzielnych wyborach partia Tisza, Petera Magyara, zdobyła 138 mandatów w 199-osobowym węgierskim parlamencie. Natomiast koalicja Fidesz-KDNP pod wodzą premiera Viktora Orbana zdobyła jedynie 55 mandatów – wynika z opublikowanych danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu niemal 99 proc. oddanych głosów.

Zakończył erę Orbana. Dlaczego jemu się to udało?
Dowiedz się więcej:

Zakończył erę Orbana. Dlaczego jemu się to udało?

TVN24

Skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank) będzie mógł liczyć na sześć miejsc w jednoizbowym parlamencie.

Pierwsze przemówienie Magyara. "To zwycięstwo Węgrów nad zdrajcami"
Dowiedz się więcej:

Pierwsze przemówienie Magyara. "To zwycięstwo Węgrów nad zdrajcami"

TVN24

Taki wynik Tiszy daje jej większość niezbędną do zmiany konstytucji i ustaw kardynalnych przyjmowanych przez rząd Orbana w ciągu ostatnich 16 lat jego nieprzerwanych rządów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Udostępnij:
Tagi:
WęgryPeter MagyarViktor OrbanWalutyKursy walut
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają
Złotówki Pieniądze PLN
Mniej pieniędzy z podatku Belki. Wpływy znów spadają
Pieniądze
frankfurt niemcy lotnisko - Veniamin Kraskov shutterstock_323095040
Gigant odwołuje setki lotów. Piloci rozpoczęli strajk
Ze świata
Donald Trump
Całkowita blokada cieśniny. Dlaczego Trump to robi?
Ze świata
czekolada shutterstock_230301934
Wyższa cena, mniejsze opakowania. Ekspert: rynek jest rozchwiany
Handel
Cieśnina Ormuz to ważny szlak handlowy (zdjęcie ilustracyjne)
Eksperci: kruche zawieszenie broni nie zatrzyma wzrostu cen
Ze świata
shutterstock_2322878533
Domowe bimbrownictwo zalegalizowane. Przełom po 158 latach
Ze świata
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków
"Trenowałeś do tego całe życie". Rząd kusi graczy wysokimi zarobkami
Ze świata
shutterstock_2437325815
Popularna wyspa ze "szlakiem selfie". Nowa atrakcja dla turystów
Turystyka
Lotnisko we Frankfurcie
Czwarty strajk pilotów w tym roku. Pasażerów czekają utrudnienia
Turystyka
shutterstock_2562770489
"Szok podażowy". Wojna z Iranem napędza inflację
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Diesel paliwa
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle kosztują
Pieniądze
zloto nbp
NBP podał nowe dane o polskim złocie
Z kraju
shutterstock_2153601127
Koniec sporu z gigantem. Wypłaci miliony dolarów
Tech
shutterstock_1111230029
Łyżki wycofane ze sklepów. "Szkodliwe dla zdrowia"
Handel
Sam Altman
"Nie doceniłem siły słów". Prezes OpenAI celem ataku
Tech
Mark Zuckerberg
Meta stanie przed sądem. Jest decyzja
Tech
Kraków Airport lotnisko
"Nocni pasażerowie" poszukiwani. Lotnisko z nietypową ofertą pracy
Z kraju
Kampania wyborcza, Węgry
Węgry na zakręcie. To może pogrążyć Orbana
Ze świata
Orlen stacja paliw cysterna
Spadają hurtowe ceny paliw. Orlen podał nowe stawki
Z kraju
Donald Trump
"To jest problem". Sąd podważa cła Trumpa
Ze świata
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Spadki nie studzą optymizmu. To najlepszy tydzień na Wall Street od listopada
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
shutterstock_2367140227_1
Premier Francji zapowiada zmianę polityki energetycznej
Ze świata
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Kluczowy tydzień na nowojorskim parkiecie. Raporty kwartalne amerykańskich banków
stacja benzynowa aral shutterstock_2753004233_1
Spór w niemieckim rządzie. Propozycja ulgi dla osób dojeżdżających do pracy
Ze świata
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Apel szefa Państwowej Inspekcji Pracy o wstrzymanie się ze składaniem skarg
Dla pracownika
Protesty w Irlandii (10.04.2026)
Setki stacji bez paliwa. Kraj "na krawędzi"
Ze świata
shutterstock_2400636179
Śledztwo wobec OpenAI. Prokuratora sprawdza ChatGPT przed IPO
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

