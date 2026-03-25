Orban uderza w Ukrainę. "Wstrzymujemy dostawy"

Bogucki o spotkaniu Nawrockiego z Orbanem. "Nie było tam żadnego poparcia politycznego"

- Dopóki Ukraina nie będzie dostarczać ropy naftowej, nie będzie też otrzymywać gazu z Węgier. Będziemy chronić bezpieczeństwo energetyczne Węgier, utrzymując stabilne ceny paliw i obniżając koszty mediów dla węgierskich rodzin - ogłosił w środę w nagraniu zamieszczonym na Facebooku Orban.

- Stopniowo wstrzymujemy dostawy gazu, a nadwyżki będziemy magazynować w kraju - dodał.

Pod koniec stycznia rurociąg Przyjaźń, którym Rosja dostarcza przez Ukrainę ropę na Węgry i Słowację, został uszkodzony w rosyjskim ataku. Władze w Kijowie zapewniają, że remontują ropociąg, ale rząd Orbana utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu, i nazywa te działania "szantażem".

Trasa rurociągu Przyjaźń, obecnie transportującego ropę do Węgier i na Słowację

Spór o Przyjaźń

Mimo unijnych sankcji energetycznych nałożonych na Rosję z powodu inwazji zbrojnej na Ukrainę, przez rurociąg Przyjaźń transportowana była rosyjska ropa na Węgry i Słowację - kraje te są silnie uzależnione od dostaw rosyjskich.

Południowa nitka rurociągu biegnie przez terytorium Ukrainy. Pod koniec stycznia tego roku ropociąg został silnie uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku na obwód lwowski. W miasteczku Brody drony trafiły stację pompującą surowiec.

W połowie marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w ciągu około półtora miesiąca przepompowni w Brodach zostanie przywrócona sprawność, a Ukraina rozważa budowę infrastruktury podziemnego magazynowania jako długoterminowego i bardziej zrównoważonego rozwiązania.

Rząd Orbana twierdzi, że władze w Kijowie celowo wstrzymują przywrócenie tranzytu. Z tego powodu Węgry blokują 20. pakiet sankcji Unii wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ZOLTAN FISCHER / HANDOUT