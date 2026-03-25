Ze świata

Orban uderza w Ukrainę. "Wstrzymujemy dostawy"

Bogucki o spotkaniu Nawrockiego z Orbanem. "Nie było tam żadnego poparcia politycznego"
Źródło: TVN24
Węgry wstrzymują dostawy gazu na Ukrainę - poinformował premier Węgier Viktor Orban. Dodał, że decyzja będzie obowiązywać do czasu wznowienia dostaw rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń.

- Dopóki Ukraina nie będzie dostarczać ropy naftowej, nie będzie też otrzymywać gazu z Węgier. Będziemy chronić bezpieczeństwo energetyczne Węgier, utrzymując stabilne ceny paliw i obniżając koszty mediów dla węgierskich rodzin - ogłosił w środę w nagraniu zamieszczonym na Facebooku Orban.

Zabrali miliony i złoto. "Zagranie ostatniej szansy Orbana"
Zabrali miliony i złoto. "Zagranie ostatniej szansy Orbana"

Tatiana Serwetnyk

- Stopniowo wstrzymujemy dostawy gazu, a nadwyżki będziemy magazynować w kraju - dodał.

Pod koniec stycznia rurociąg Przyjaźń, którym Rosja dostarcza przez Ukrainę ropę na Węgry i Słowację, został uszkodzony w rosyjskim ataku. Władze w Kijowie zapewniają, że remontują ropociąg, ale rząd Orbana utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu, i nazywa te działania "szantażem".

Trasa rurociągu Przyjaźń, obecnie transportującego ropę do Węgier i na Słowację
Trasa rurociągu Przyjaźń, obecnie transportującego ropę do Węgier i na Słowację

Spór o Przyjaźń

Mimo unijnych sankcji energetycznych nałożonych na Rosję z powodu inwazji zbrojnej na Ukrainę, przez rurociąg Przyjaźń transportowana była rosyjska ropa na Węgry i Słowację - kraje te są silnie uzależnione od dostaw rosyjskich.

Południowa nitka rurociągu biegnie przez terytorium Ukrainy. Pod koniec stycznia tego roku ropociąg został silnie uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku na obwód lwowski. W miasteczku Brody drony trafiły stację pompującą surowiec.

W połowie marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w ciągu około półtora miesiąca przepompowni w Brodach zostanie przywrócona sprawność, a Ukraina rozważa budowę infrastruktury podziemnego magazynowania jako długoterminowego i bardziej zrównoważonego rozwiązania.

Rząd Orbana twierdzi, że władze w Kijowie celowo wstrzymują przywrócenie tranzytu. Z tego powodu Węgry blokują 20. pakiet sankcji Unii wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ZOLTAN FISCHER / HANDOUT

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

Zobacz także:
Donald Trump
Wolta na rynku po słowach Trumpa. "Może stać się etapem unicestwienia wojny"
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Nowe zasady w cieśninie Ormuz. "Tankowce chętnie płacą"
Ze świata
shutterstock_2603188221
Padła ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Domański: SAFE to priorytet, ale analizujemy też inne programy
Z kraju
shutterstock_2490792253
Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_1552911047
Odcięci od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata
Ze świata
Warszawa. Widok na centrum miasta
"Ludzie po latach dowiadują się, że muszą oddać pieniądze"
Joanna Rubin-Sobolewska
Premier Wietnamu Pham Minh Chinh (L) i premier Rosji Michaił Miszustin
Rosjanie zbudują im elektrownię jądrową. "Fundament długoterminowego partnerstwa"
Ze świata
Posiedzenie władz w Korei Południowej
Mocna reakcja na kryzys. Apel prezydenta
Ze świata
Wall Street Inwestor NYSE
Akcje spadły o 40 procent. Wielka firma wprowadza pilne zmiany
Tech
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu". Jest reakcja po materiale TVN24
Z kraju
Znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny"
Ten znak drogowy obowiązuje od miesiąca. Wiesz, co oznacza?
Moto
pap_20230311_0DN
"Nie mieliśmy do czynienia z takim zamieszaniem". Polski gigant reaguje
Rynki
Elon Musk
Musk: albo zbudujemy Terafab, albo nie będziemy mieć chipów
Tech
Giełda USA, Donald Trump
Potężne transakcje chwilę przed wpisem Trumpa. "Ktoś właśnie stał się o wiele bogatszy"
Rynki
Karol Nawrocki
Przerobili pomysł prezydenta. Nowy projekt w Sejmie
Z kraju
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Fiskus dzwoni, eksperci ostrzegają. "Są potem wykorzystywane przeciwko nim"
Dla firm
Cieśnina Ormuz
Iran przepuścił dwa statki
Ze świata
Donald Trump
Zwrot na ropie. Dwa kraje bliżej dołączenia do Trumpa
Ze świata
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Bezrobocie w górę
Z kraju
Słupy wysokiego napięcia
Odcięte kluczowe połączenie. "Odpowiedzialność ponosi wyłącznie Rosja"
Ze świata
shutterstock_2272218553
Zachorowało 150 osób. Pilne zarządzenie i zakaz sprzedaży
Turystyka
Lufthansa, samolot Airbus A321
Zawieszenie lotów potrwa dłużej. Gigant zdecydował
Turystyka
Egzamin na prawo jazdy
Błędy w egzaminach na prawo jazdy. Ministerstwo potwierdza
Z kraju
biurowiec shutterstock_2398225309
Więcej uprawnień dla inspektorów PIP? Sondaż
Z kraju
NASK
Superkomputer uruchomiony. "W służbie państwu i obywatelom"
Tech
Tankowiec LNG
USA ostrzegają Europę. "Są inni nabywcy"
Ze świata
pap_20220701_2QH
Rząd stawia na nowe źródło energii. "Jest potencjał"
Z kraju
zloto sztabka pap_20260203_2SN
Krach i nagły zwrot po słowach Trumpa
Łukasz Figielski

