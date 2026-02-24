Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe

Radosław Sikorski o blokowaniu sankcji dla Rosji przez Węgry

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Nie ma technicznych przeszkód stojących na drodze do przywrócenia transportu ropy rurociągiem 'Przyjaźń' na Węgry. Wymaga to jedynie decyzji politycznej Ukrainy" - napisał węgierski premier w odpowiedzi na pismo Costy dotyczące węgierskiej blokady unijnej pożyczki dla Kijowa.

Orban o wsparciu Ukrainy

"Jak wiesz, jestem jednym z najbardziej zdyscyplinowanych i konsekwentnych członków Rady Europejskiej. W pełni rozumiem twoje zmartwienia. Ale ty także z pewnością widzisz absurd tej sytuacji: podejmujemy decyzję korzystną finansowo dla Ukrainy, z którą osobiście się nie zgadzam, a następnie Ukraina tworzy energetyczną sytuację nadzwyczajną na Węgrzech, a ty prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe" - oznajmił Orban, zwracając się do przewodniczącego Rady Europejskiej.

"Nie mogę wesprzeć jakiejkolwiek decyzji korzystnej dla Ukrainy, dopóki nie wróci ona do normalności" - dodał.

Czytaj też: Ukraina kontra Węgry. "Nie ulegniemy szantażowi"

Viktor Orban w węgierskim parlamencie Źródło: PAP/EPA/Zoltan Mathe

UE reaguje na słowa Orbana

W piśmie skierowanym przez Costę do Orbana unijny polityk zauważył, że "Ukraina przedstawiła inną wersję faktów w sprawie tranzytu ropy na Węgry".

Przewodniczący Rady Europejskiej wezwał premiera Węgier do przestrzegania decyzji podjętej przez przywódców państw członkowskich, ponieważ - jak zaznaczył - żaden kraj nie może podważać wiarygodności postanowień, które zapadły na takim szczeblu.

Rząd w Budapeszcie zapowiedział wcześniej, że zablokuje unijną pożyczkę o wartości 90 mld euro dla Ukrainy. Szefowie państw i rządów UE, w tym Orban, zgodzili się na jej udzielenie w grudniu 2025 r. Teraz państwa UE muszą jednomyślnie zgodzić się na zaciągnięcie kredytu przez UE, chociaż Węgry i Słowacja będą zwolnione z jakichkolwiek zobowiązań.

Costa zapewnił Orbana, że podniesie kwestię tranzytu rosyjskiej ropy na Węgry w rozmowie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim we wtorek, w czwartą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Spór o "Przyjaźń"

Rurociąg "Przyjaźń", będący głównym szlakiem transportującym rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację, jest nieczynny od końca stycznia, gdy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Operator ukraińskiego systemu rurociągów naftowych Ukrtransnafta przekazał 20 lutego, że ropociąg został poważnie uszkodzony i jest remontowany.

W odpowiedzi na przerwanie dostaw Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto władze Słowacji wstrzymały dostawy energii elektrycznej, a Węgry zagroziły, że mogą podjąć podobną decyzję. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji, dopóki transport ropy nie zostanie wznowiony.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /kris