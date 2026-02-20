Logo TVN24
Biznes
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
Ze świata

Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream

Viktor Orban
Kampania wyborcza przed wyborami na Węgrzech. Peter Magyar kontra Viktor Orban
Ukraina jest zainteresowana chaosem na Węgrzech - stwierdził premier Węgier Viktor Orban, którego zacytował rzecznik rządu Zoltan Kovacs. Z kolei operator ukraińskiego systemu rurociągów naftowych Ukrtransnafta oświadczył, że ropociąg Przyjaźń, zaatakowany w styczniu przez Rosję, został poważnie uszkodzony i jest obecnie remontowany.

Dostawy rosyjskiej ropy płynące na Węgry i Słowację biegnącym przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń zostały wstrzymane 27 stycznia po - jak poinformowała strona ukraińska - rosyjskim ataku na infrastrukturę energetyczną.

W odpowiedzi na wstrzymanie tranzytu węgierski koncern naftowy MOL zwrócił się w poniedziałek do rządu o uwolnienie strategicznych rezerw surowca, a rząd - do Chorwacji o zezwolenie na transport rosyjskiej ropy rurociągiem Adria. Surowiec ma trafić tą drogą na Węgry w połowie marca.

Orban o Przyjaźni i Nord Stream

Węgry oskarżyły Ukrainę o celowe wstrzymywanie dostaw surowca.

Orban stwierdził, że Bruksela ma obowiązek bronić Węgier i Słowacji, a Budapeszt oczekuje w związku z tym, że Komisja Europejska "wezwie i przesłucha" Ukraińców. - Dwa państwa członkowskie UE zostały narażone na ryzyko z powodu ich decyzji - powiedział premier.

Szef węgierskiego rządu dodał, że "ci, którzy zamknęli rurociąg Przyjaźń, wysadzili też wcześniej Nord Stream".

Komisja Europejska "musi bronić interesów państw członkowskich, więc musi stanąć po stronie Węgier i Słowacji przeciwko Ukrainie; to jest jej zadanie, tego oczekujemy" - zaznaczył węgierski premier.

W ocenie Orbana Ukraina jest zainteresowana wywołaniem chaosu na Węgrzech, aby wpłynąć na politykę wewnętrzną tego kraju przed wyborami zaplanowanymi na 12 kwietnia tego roku.

Ukraina o rurociągu Przyjaźń

Celowy rosyjski atak z 27 stycznia spowodował znaczne uszkodzenia urządzeń technologicznych i pomocniczych rurociągu naftowego Przyjaźń - poinformowała Ukrtransnafta.

"Obecnie na różnych etapach są prace związane z ekspertyzami, stabilizacją stanu technicznego systemu oraz usuwaniem skutków wrogiego uderzenia. Prace awaryjno-odtworzeniowe prowadzone są z udziałem wyspecjalizowanych jednostek technicznych oraz specjalistycznego sprzętu" - głosi komunikat operatora przekazany agencji Interfax-Ukraina.

Spółka oświadczyła, że zgodnie z procedurami strona węgierska i słowacka zostały poinformowane o ataku i jego następstwach. "Przedstawiciele (ukraińskiej - red.) spółki pozostają w stałym kontakcie z węgierskimi i słowackimi kontrahentami" - podkreśliła Ukrtransnafta.

W komunikacie zaznaczono, że Rosja systematycznie atakuje obiekty infrastruktury naftowo-gazowej Ukrainy i od początku pełnowymiarowej inwazji przeprowadziła ponad 400 ataków na obiekty Grupy Naftohaz (państwowej grupy energetycznej Ukrainy), wykorzystując do tego ponad 1,7 tys. środków rażenia. Od początku 2026 roku odnotowano ponad 20 ataków na infrastrukturę Grupy - dodano.

Opracowała Paulina Karpińska /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Viktor Orban, Węgry, Ukraina, Unia Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica