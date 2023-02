Orban: będziemy utrzymywać stosunki gospodarcze z Rosją. "Radzimy to całemu światu zachodniemu"

Postawa Orbana względem wojny w Ukrainie

Viktor Orban zaznaczył również, że "Węgry uznają prawo Ukrainy do samoobrony, do walki z agresją zewnętrzną, ale nie byłoby słuszne przedkładanie interesów Ukrainy nad interesy Węgier". Według niego nie ma realnego zagrożenia rosyjskiego dla bezpieczeństwa Europy, ponieważ Rosja nie miałaby szans z NATO. - Członkostwo w NATO jest dla nas kluczowe. Jesteśmy położeni zbyt daleko na wschód, by z niego rezygnować – zaznaczył premier. Dodał, że "historia nie dała nam tego luksusu", aby Węgry mogły pójść za przykładem na przykład Szwajcarii, czyli zostać krajem neutralnym. Premier skrytykował jednocześnie zaangażowanie Zachodu w pomoc militarną dla Ukrainy. Cały świat zachodni prócz Węgier "stoi po stronie wojny" – zaznaczył polityk. - Jeśli dostarczacie broń, jeśli dostarczacie informacje satelitarne potrzebne do działań militarnych, jeśli szkolicie żołnierzy jednej z walczących stron, jeśli finansujecie cały aparat państwowy i nakładacie sankcje na drugą stronę, to niezależnie od tego, co mówicie, jesteście w stanie wojny pośredniej - powiedział Orban.