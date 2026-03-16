Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Węgierski ekspert miał zbadać rurociąg Przyjaźń. Odmówił

19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Szef ukraińskiego MSZ oskarża Węgry o wzięcie siedmiu Ukraińców jako zakładników
Węgierska delegacja ma zbadać stan rurociągu Przyjaźń. Jednak jeden z ekspertów odmówił wjazdu na Ukrainę - poinformował portal Daily News Hungary. Ropociąg w wyniku rosyjskiego ataku nie działa od kilku tygodniu.

Grupa została powołana decyzją rządu węgierskiego 4 marca. Miała składać się z pięciu członków. Na jej czele stanął wiceminister energii Węgier Gabor Czepek. Jeden z członków misji - osoba urodzona na ukraińskim Zakarpaciu i nadal posiadająca ukraiński paszport - odmówiła przekroczenia granicy z obawy przed poborem do wojska - podały węgierskie media.

Zabrali miliony i złoto. "Zagranie ostatniej szansy Orbana"
Dowiedz się więcej:

Zabrali miliony i złoto. "Zagranie ostatniej szansy Orbana"

TVN24

Spór o rurociąg Przyjaźń

W środę węgierski wiceminister energii Gabor Czepek poinformował, że "rząd powołał delegację, która ma przeprowadzić misję rozpoznawczą dotyczącą rurociągu Przyjaźń". "Naszym zadaniem jest ocena stanu rurociągu i stworzenie warunków do jego ponownego uruchomienia" - przekazał Czepek w opublikowanym na Facebooku oświadczeniu.

W sobotę premier Węgier Viktor Orban oświadczył jednak, że eksperci wciąż nie mają dostępu do rurociągu.

Pod koniec stycznia rurociąg Przyjaźń, transportujący rosyjską ropę na Węgry i Słowację przez Ukrainę, został uszkodzony w rosyjskim ataku. Władze w Kijowie zapewniają, że ropociąg jest remontowany, ale rząd Orbana utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu, i nazywa te działania "szantażem".

Blokada sankcji na Rosję. Nowy warunek Słowacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Blokada sankcji na Rosję. Nowy warunek Słowacji

Apel o wstrzymanie części sankcji na Rosję

Orban zaapelował w poniedziałek do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by zdjęła sankcje energetyczne nałożone na Rosję po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r., w związku z rosnącymi cenami energii po ataku USA i Izraela na Iran.

Władze Węgier zapowiedziały blokadę 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy oraz zablokowały przyjęcie 20. pakietu sankcji na Rosję. Wydały również zakaz eksportu ropy naftowej i niektórych paliw oraz umożliwiły wykorzystanie części rezerw, a także zapowiedziały wprowadzenie limitów cen, które mają chronić indywidualnych konsumentów i firmy przed skutkami wzrostu cen ropy na światowych rynkach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Szczerbowski po Oscarach

TVN24 HD

Szczerbowski po Oscarach
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
WęgryWojna w UkrainieRopa naftowa
Zobacz także:
złoto
NBP podał dane dotyczące złota
Z kraju
Unia Europejska flagi
Unia Europejska nałożyła sankcje na firmy z Chin i Iranu
Tech
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Duże podwyżki na horyzoncie. "Istotny potencjał rozlania się"
Handel
shutterstock_2177851885_1
Znalazł w skrzyni pożółkłą kartkę. Przez 60 lat nabrała wyjątkowej wartości
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Najnowsze dane o inflacji bazowej
Z kraju
Andrzej Domański
Domański: zakontraktujemy budowę i remonty 18 tysięcy mieszkań
Nieruchomości
Donald Trump
Tak odpowiedziały Chiny na wezwanie Trumpa
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Awaria w dużym banku. Problemy z aplikacją i płatnościami
Z kraju
Pożar Fudżajra
Strategiczny terminal w ogniu. Praca wstrzymana
Ze świata
Japonia, Tokio
Kryzys paliwowy. To największa operacja w historii kraju
Ze świata
26316033
"To niebezpieczny precedens". Bruksela ostro o decyzji Waszyngtonu
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Trump zwiększa presję, ceny szybują
Rynki
Donald Trump
Trump grozi NATO. "Jeśli nie będzie odpowiedzi..."
Ze świata
Donald Trump
Iran reaguje na apel Trumpa
Ze świata
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw
Ze świata
Żołnierze izraelscy
Dają setki milionów na pilne zakupy dla wojska. "Decyzja nadzwyczajna"
Ze świata
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Tam skoncentrowały się uderzenia USA. "Pokazuje to jako akt miłosierdzia"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Absolutne szaleństwo". Burza po decyzji banku centralnego
Ze świata
Warszawa, 06.03.2026. Jeden z samolotów Sił Powietrznych RP z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu po wylądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie
75 lotów, 10 specjalnych. Nowe dane
Ze świata
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
Nawet 88 tysięcy oszczędności. "Istotna rola na rynku"
Nieruchomości
Gwardia Rewolucyjna Iranu
Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku
Ze świata
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Dziewiąte takie losowanie Lotto z rzędu
Pieniądze
Donald Trump
Ryzyko blokady Ormuz. Generał ostrzegał prezydenta USA
Ze świata
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
Pożar w terminalu naftowym w Fudżajrze. Część przeładunków ropy zawieszona
Ze świata
Nairobi - sprzedawca gazet
Zmiana właściciela medialnego giganta. Rynek reaguje
Ze świata
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina
Nowy nabór w PAŻP. Poszukiwani kontrolerzy ruchu lotniczego
Z kraju
GettyImages-2235448391
Meta planuje cięcia zatrudnienia. W tle miliardowe inwestycje w AI
Tech
Prezydent USA Donald Trump
Miliardy prowizji dla admnistracji Trumpa. Ogromna zapłata od TikToka
Ze świata
kombajn rolnik pole uprawa wies S shutterstock_448065859
Konflikt z Iranem wpływa na notowania. Ceny zbóż rosną
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump kontra Powell. Sąd zatrzymuje śledztwo i uderza w prezydenta
Ze świata
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

