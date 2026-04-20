Ze świata Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"

Jakubowska: Trump i Magyar mają szansę się dogadać Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Jeśli po stronie ukraińskiej rurociąg Przyjaźń jest gotowy do transportu ropy, to powinni go uprzejmie ponownie otworzyć, zgodnie z obietnicą - powiedział Magyar na konferencji prasowej.

- Oczekujemy też, że Rosja zacznie dostarczać ropę (do rurociągu) zgodnie z umowami - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wznowienie Przyjaźni. Magyar zapowiada rozmowy w Moskwie

Obietnica Magyara

Magyar zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę zostanie wznowiony, to po objęciu urzędu premiera wycofa on blokadę nałożoną przez ustępującego premiera Viktora Orbana na unijną pożyczkę w wysokości 90 mld euro dla Kijowa.

Wcześniej w poniedziałek Komisja Europejska odmówiła odpowiedzi na to, czy UE zapłaci za naprawę uszkodzonego rurociągu.

- Na tym etapie nie będziemy udzielać informacji - powiedział rzecznik KE Olof Gill, pytany o sprawę. Podkreślił jednocześnie, że Komisja jest w kontakcie z zainteresowanymi stronami, aby ułatwić wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń.

Orban oświadczył 19 kwietnia, że Budapeszt otrzymał sygnały, iż Ukraina jest gotowa przywrócić tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń już 20 kwietnia.

W marcu prezydent Zełenski poinformował, że przyjął ofertę Unii Europejskiej w sprawie wsparcia technicznego i finansowego, by zakończyć naprawę rurociągu Przyjaźń. Została ona przedstawiona m.in. przez Ursulę von der Leyen.

Trasa rurociągu Przyjaźń Źródło: PAP

Kredyt udzielony przez Moskwę

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca. Zełenski zapowiedział 14 kwietnia, że rurociąg zacznie działać do końca kwietnia.

W trakcie poniedziałkowej konferencji Magyar odniósł się też do prowadzonej przez Rosjan rozbudowy elektrowni atomowej Paks. Ocenił, że jest to ważny i konieczny projekt, ale nowy rząd będzie musiał przeanalizować warunki finansowania kredytu udzielonego Budapesztowi przez Moskwę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD