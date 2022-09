Węgry reagują na zapowiedź blokady środków z UE. Szykują pakiet ustaw

Rząd Węgier w odpowiedzi na rekomendację Komisji Europejskiej o zawieszeniu wypłaty 7,5 miliarda euro, złożył w parlamencie szereg ustaw w celu odblokowania tych środków - poinformowała minister sprawiedliwości Judit Varga na Facebooku. Dodała, że ustawy zmieniają przepisy dotyczące m.in współpracy Węgier z unijną instytucją do spraw zwalczania nadużyć finansowych OLAF. Więcej przepisów pojawi się w piątek.

Komisja Europejska zarekomendowała zawieszenie wypłaty około 7,5 miliarda euro dla Węgier w związku z korupcją - poinformowano w niedzielnym komunikacie. To pierwszy przypadek zastosowania mechanizmu warunkowości, którego celem jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu wspólnych wydatków - zwróciła uwagę Agencja Reutera.

W grudniu 2020 roku liderzy krajów Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie mechanizmu warunkowości. To narzędzie ma być wykorzystywane do ochrony budżetu Unii w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Mechanizm zakłada, że Bruksela może zamrozić środki unijne dla kraju członkowskiego, jeśli stwierdzi, że istnieje ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania.

Rząd w Budapeszcie 22 sierpnia br. skierował pismo do Komisji Europejskiej, w którym zapowiedział, że do końca października tego roku zmieni szereg krytykowanych ustaw. Szef kancelarii premiera Gergely Gulyas mówił wówczas, że obietnice zostaną spełnione, jeśli dojdzie do porozumienia w sprawie uwolnienia funduszy unijnych.