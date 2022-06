Zaskakująca podwyżka stóp procentowych na Węgrzech

Narodowy Bank Węgier (MNB) we wtorek zdecydował o podwyższeniu głównej stopy procentowej o 185 punktów bazowych do poziomu 7,75 procent. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 50 punktów bazowych.

Stopy procentowe na Węgrzech - komentarze

"MNB podwyższa główną stopę procentową o 185pb do 7,75 procent. To nie jest właściwa droga dla NBP. Polska nie musi płacić tak wysokiej premii za ryzyko jak Węgry " - napisał na Twitterze Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas czerwcowego posiedzenia podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Główna, referencyjna stopa procentowa wzrosła do poziomu 6,0 procent. To najwyższy poziom od czerwca 2008 roku. Była to już dziewiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu. Pierwsza z obecnego cyklu podwyżek nastąpiła w październiku 2021 roku. Od tego czasu RPP podnosiła stopy co miesiąc.