Węgierski rząd zapowiada reformy, by odblokować środki z KPO. "Mamy zielone światło od Brukseli"

czytaj dalej

Była dyskusja o problemach. Doszliśmy do pewnego porozumienia - powiedział minister rolnictwa Robert Telus po spotkaniu z rolnikami. Dodał, że pozostała grupa postulatów rozbieżnych, których "nie da się zrealizować". - Jednak gdybyśmy procentowo policzyli to jest to kilka procent, raczej są postulaty zbieżne - mówił. Jednak rolnicy nie kończą protestów. - Zjeżdżamy z wałów, ale protest nie jest zakończony, będzie pogotowie protestacyjne do momentu, gdy załatwimy resztę naszych postulatów - powiedział przewodniczący rolniczych protestów w Szczecinie Stanisław Barna.