Historyczna dziura w budżecie. "Duża część środków jest cały czas zamrożona"

Węgierski deficyt dusi gospodarkę, a środki z KPO nie uratują Budapesztu od razu. W połowie grudnia Komisja Europejska odblokowała Węgrom 10,2 mld euro zamrożonych funduszy z polityki spójności z przewidzianych na lata 2021-2027 dla Węgier 22 mld euro. - Dostępne ponad 10 miliardów euro powinno wystarczyć rządowi na najbliższe lata na wsparcie krajowej gospodarki – powiedział Peter Virovacz, główny ekonomista banku ING Hungary odnosząc się do unijnych środków dla Węgier. - Nie zmieni to jednak z dnia na dzień jej stanu – zastrzegł analityk.

Varga: Unia Europejska wychodzi z kryzysu wolniej niż oczekiwano

Na czwartkowej konferencji prasowej minister finansów Mihaly Varga powiedział, że powodem wyższego deficytu w tym roku jest sytuacja wywołana m.in. wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Ponadto na pierwszy kwartał przypadają spłaty odsetek, które są wyższe ze względu na poziom stóp procentowych, a rząd zabezpieczył pieniądze w budżecie na zakup lotniska w Budapeszcie, do czego przymierzał się od dłuższego czasu. - Węgierska gospodarka jest jedną z najbardziej otwartych gospodarek, więc duże znaczenie ma to, co dzieje się zagranicą – powiedział Varga. - Jesteśmy w stanie wojny, a Unia Europejska wychodzi z kryzysu wolniej niż oczekiwano. Niemcy od dłuższego czasu znajdują się w trudnej sytuacji i dziś nie jest jasne, jak długo może się ona utrzymać. Inne rynki zagraniczne również są słabe – ocenił szef resortu finansów. Jak powiedział Peter Virovacz, główny ekonomista banku ING Hungary, wpływ środowiska międzynarodowego na otwartą i głęboko zintegrowaną z globalnym handlem węgierską gospodarkę to główna przyczyna obecnych wyników, ale istnieją również inne, takie jak słaby poziom konsumpcji.