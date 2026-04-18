Ze świata

Wznowienie Przyjaźni. Magyar zapowiada rozmowy w Moskwie

Oprac. Jan Sowa
Peter Magyar
Jakubowska: Trump i Magyar mają szansę się dogadać
Szef węgierskiego koncernu energetycznego MOL Zsolt Hernadi poleci do Moskwy, gdzie ma prowadzić rozmowy z rosyjskimi partnerami na temat importu ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń. Informację przekazał lider partii Tisza Peter Magyar, który w maju ma objąć stanowisko premiera Węgier.

Po czwartkowej rozmowie z Hernadim w piątek Magyar poinformował, że ropociąg Przyjaźń, którym na Słowację i Węgry płynie przez Ukrainę ropa sprowadzana z Rosji, może zostać ponownie uruchomiony w przyszłym tygodniu. Rurociąg został uszkodzony w styczniu po rosyjskim ataku.

Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział

Szef MOL poleci do Moskwy

Cytowany przez portal 24.hu Magyar powiedział, że szef MOL uda się wkrótce do Moskwy, gdzie będzie rozmawiał z Rosjanami o dostawach surowca, ponieważ "samo przywrócenie działania rurociągu to za mało". Węgry są znacząco uzależnione od importu ropy i gazu z Rosji. W 2025 r. sprowadzono z tego kierunku ponad 8,5 mln ton ropy i ponad 7 mld metrów sześć. gazu ziemnego. Lider Tiszy podkreślił też, że nie będzie żadnych problemów z dostawami z biegnącego przez Chorwację rurociągu adriatyckiego, a dostawy oleju napędowego i benzyny będą zapewnione. Dodał, że nowy rząd utrzyma w najbliższych miesiącach wprowadzony przez rząd Viktora Orbana limit cen paliw.

Trasa rurociągu Przyjaźń
Deklaracja prezydenta Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek podczas wizyty w Niemczech, że rurociąg Przyjaźń zacznie działać do końca kwietnia.

Rząd Orbana oskarżał Kijów o opóźnianie wznowienia działania infrastruktury z powodów politycznych, blokując w związku z tym unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

WęgryPeter MagyarWładimir PutinRosjaRopa naftowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
