Ceny paliw na Węgrzech wystrzeliły

Kierowcy na Węgrzech sięgną znacznie głębiej do portfela. Rząd w Budapeszcie zniósł limit cen na benzynę i olej napędowy, co spowodowało gwałtowne wzrosty na stacjach. Sytuację na Węgrzech skomentował w mediach społecznościowych prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Ceny paliw na Węgrzech w górę

Bloomberg podał, że w reakcji na zniesienie limitu ceny paliw skoczyły nawet o 46 procent. Agencja Reuters, pisząc wcześniej o zmianach, prognozowała, że ceny wzrosną do 640 forintów za litr benzyny i 699 forintów za litr oleju napędowego. To równowartość odpowiednio około 7,32 zł i 8,00 zł. W zależności od rodzaju paliwa kierowcy na Węgrzech zapłacą zatem więcej o 33 proc. i 46 proc. więcej niż jeszcze we wtorek rano.

Do sytuacji na Węgrzech odniósł się we wpisie na Twitterze Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. "Katastrofa paliwowa na Węgrzech to efekt zbytniej ingerencji w zasady wolnego rynku. Teraz brakuje tam paliw i jest drożej niż na polskich stacjach. Ostrzegałem przed takim scenariuszem, kiedy politycy opozycji nawoływali, by ceny paliwa sztucznie obniżać" - napisał Obajtek.