Węgry bliżej miliardów z Unii. Jest "znaczący krok"

" Węgrzy zaakceptowali warunki Komisji Europejskiej w sprawie niezależności sądownictwa. To nie jest koniec negocjacji, ale jest to znaczący krok naprzód" - powiedział anonimowy unijny urzędnik, cytowany przez agencję.

"Finalizujemy negocjacje"

Unijny urzędnik dodał, że Budapeszt zgodził się między innymi na odebranie węgierskiemu Sądowi Najwyższemu prawa do ingerowania w prawo sędziów do konsultowania się z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Co z pieniędzmi dla Polski?

Minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk udał się w środę do Brukseli, by rozmawiać z urzędnikami na temat odblokowania środków dla Polski z Funduszu Odbudowy.

- Dzisiaj drugi dzień rozmów, zarówno na poziomie roboczym, prawnym, ale też rozmów na poziomie politycznym. Kontynuacja tych rozmów, zmierzających do jasnego zdefiniowania przestrzeni, w której musimy w ramach tego dialogu się poruszać. Ta przestrzeń to traktaty. My bardzo to akcentujemy, że te ramy traktatowe są bardzo ważne. One nie mogą być przekraczane przez instytucje europejskie - powiedział w czwartek w Brukseli polski minister.