Inflacja na Węgrzech niższa niż oczekiwano. "Zaskoczyła minimalnie"

Inflacja na Węgrzech w kwietniu 2023 roku wyhamowała do 24 procent rok do roku wobec 25,2 procent w marcu - poinformował w środę tamtejszy urząd statystyczny (KSH). Wzrost cen jest niższy niż oczekiwali analitycy. Konsensus rynkowy zakładał wzrost o 24,2 procent rok do roku. Inflacja spadła również w Niemczech.

"Inflacja CPI zaskoczyła minimalnie w dół w kwietniu, spadając z 25,2 do 24 proc. r/r. Tutaj wygasanie impulsu inflacyjnego widać we wszystkich głównych kategoriach. Co ważniejsze, trend inflacji jest już w okolicy 16 proc. - pokazuje to, dlaczego MNB widzi przestrzeń do cięć stóp" - napisali analitycy Banku Pekao.