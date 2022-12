Paniczne zakupy na Węgrzech. Paliwowy gigant o "krytycznej" sytuacji

MOL poinformował we wtorek, że sytuacja w zakresie dostaw paliw na Węgrzech jest "krytyczna". Powodem jest gwałtowny wzrost popytu i paniczne zakupy, co doprowadziło do niedoborów na stacjach. Sytuacja ma związek z wprowadzonym wcześniej przez rząd Viktora Orbana limitem ceny benzyny i oleju napędowego.

Limit cen paliw na Węgrzech

Rząd w Budapeszcie zapowiedział, że decyzję o tym, czy przedłuży to rozwiązanie, podejmie po uzgodnieniach z MOL-em. Decydujące ma być to, czy koncern będzie w stanie zapewnić dostawy. Rząd nie odpowiedział na pytania agencji Reuters w tej sprawie.

Szef banku centralnego: wszystkie limity cen powinny zostać natychmiast wycofane

- Mówiliśmy to rządowi kilka razy – cytuje prezesa banku centralnego agencja Reuters, która dotarła do protokołu z posiedzenia komisji. Matolcsy dodał też, że limity cen skłoniły detalistów do podniesienia cen innych produktów nimi nieobjętych, dodając 3 do 4 proc. do inflacji.