Ceny nad Balatonem wciąż wysokie. Inflacja na Węgrzech powyżej oczekiwań

czytaj dalej

Doświadczenia innych krajów pokazują, że polityką monetarną można doprowadzić do kryzysu. Tak, jak to było w 2008 roku. Nie ma danych, które pokazują, że polityką monetarną można wyprowadzić kraj z kryzysu. Natomiast można go łatwo zatopić - przestrzegła na antenie TVN24 Anna Anna Czarczyńska, ekonomistka z Akademii Leona Koźmińskiego. W jej ocenie, "trzęsienie ziemi, które było wywołane decyzją o zmianie stóp procentowych trwa"