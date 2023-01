Inflacja na Węgrzech przyspieszyła. "Mogło być jeszcze gorzej"

Inflacja na Węgrzech w górę. Ceny w grudniu 2022 roku były średnio o 24,5 procent wyższe niż przed rokiem - podał Centralny Urząd Statystyczny. Analitycy prognozowali, że inflacja sięgnie 26 procent rok do roku. Dla porównania w listopadzie wzrost cen wynosił 22,5 procent. Poznaliśmy również dane o inflacji we Francji.

Urząd poinformował w piątkowym komunikacie, że największe wzrosty cen w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dotyczyły energii elektrycznej, gazu i innych paliw oraz żywności. Ceny konsumpcyjne wzrosły średnio o 1,9 proc. w porównaniu do listopada.

Inflacja w całym 2022 roku na Węgrzech wyniosła 14,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. To najwyższy wynik od 25 lat - podała agencja Reuters.

Inflacja na Węgrzech - komentarze

Jacek Rzeźniczek, analityk stooq.pl zwrócił uwagę w komentarzu, że "inflacja na Węgrzech nie zwalnia, ale mogło być jeszcze gorzej". "Na Węgrzech inflacja skacze do poziomu 24,5 proc. r/r wobec 22,5 proc. w listopadzie. Tempo jak widać szalone, ale rynek oczekiwał odczytu jeszcze wyższego na poziomie 26 proc. r/r" - napisał.

W piątek poznaliśmy też dane o inflacji we Francji. Według tamtejszego urzędu statystycznego INSEE inflacja nad Sekwaną w grudniu obniżyła się do 6,7 proc. z 7,1 proc. w listopadzie. To wynik zgodny ze wstępnymi danymi.