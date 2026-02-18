Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Węgry i Słowacja wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę

Rurociąg "Przyjaźń"
Kampania wyborcza przed wyborami na Węgrzech. Peter Magyar kontra Viktor Orban
Węgierski rząd zdecydował w środę o wstrzymaniu dostaw oleju napędowego na Ukrainę - poinformował na X minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Jak wyjaśnił, decyzja ma obowiązywać do momentu przywrócenia przepływu ropy rurociągiem "Przyjaźń", którego praca została wstrzymana po styczniowym rosyjskim ataku na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Podobny krok ogłosiła tego dnia również Słowacja.

"Dziś podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu dostaw oleju napędowego na Ukrainę. Wysyłki nie zostaną wznowione, dopóki tranzyt ropy do Węgier rurociągiem 'Przyjaźń' nie zostanie przywrócony" - napisał Peter Szijjarto w oświadczeniu opublikowanym na X.

Zdaniem szefa węgierskiej dyplomacji decyzja władz w Kijowie o niewznawianiu tranzytu ropy rurociągiem "Przyjaźń" ma podłoże polityczne. Minister zarzucił Ukrainie, że "celowo naraża bezpieczeństwo energetyczne Węgier", mimo że, jak przekonywał, Budapeszt odgrywa istotną rolę w zapewnianiu dostaw energii dla Ukrainy.

"Nie można oczekiwać, że będziemy gwarantować bezpieczeństwo energetyczne innego kraju, gdy nasze własne dostawy są zagrożone. Współpraca energetyczna musi opierać się na wzajemności i szacunku, a nie na presji" - dodał.

Węgierski minister spraw zagranicznych oświadczył też, że Budapeszt i Bratysława powiadomili Komisję Europejską o skorzystaniu z wcześniejszego porozumienia, na mocy którego mogą importować rosyjską ropę drogą morską, w przypadku zaprzestania dostaw lądem. Surowiec dotrze do obu krajów w połowie marca z Chorwacji - dodał Szijjarto.

"Ani rynek paliwowy, ani dostawy energii nie są zagrożone, pomimo ukraińskiego szantażu" - zapewnił dyplomata.

W poniedziałek węgierska agencja MTI informowała, że koncern paliwowy MOL zwrócił się do rządu w Budapeszcie o uruchomienie strategicznych rezerw ropy naftowej.

Czytaj też: Węgry sięgają po strategiczne rezerwy

Słowacja też wstrzymuje dostawy

Także słowacki premier Robert Fico, cytowany w środę przez agencję TASR, ogłosił, że rafineria Slovnaft wstrzymała eksport oleju napędowego na Ukrainę, a wszystkie jej produkty będą przeznaczone na rynek krajowy. Rząd w Bratysławie podjął też decyzję o uwolnieniu 250 tysięcy ton ropy z krajowych rezerw dla Slovnaftu.

- Slovnaft wstrzymuje eksport oleju napędowego na Ukrainę i cały inny eksport, a wszystko, co obecnie przetwarza na Słowacji, będzie przeznaczone na rynek słowacki - powiedział Fico. Dodał, że w związku z tym na Słowacji nie ma ryzyka niedoborów paliwa ani innych produktów naftowych.

Spór o naprawę rurociągu "Przyjaźń"

Pod koniec stycznia Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W wyniku ostrzału uszkodzona została południowa nitka rurociągu "Przyjaźń", kluczowa dla dostaw ropy na Węgry i Słowację.

Po tym zdarzeniu tranzyt rosyjskiej ropy przez Ukrainę został wstrzymany. Kijów tłumaczył, że przerwa jest skutkiem zniszczeń spowodowanych rosyjskim atakiem.

Węgry i Słowacja utrzymują jednak, że naprawa mogłaby już zostać przeprowadzona. Premier Słowacji Robert Fico mówił nawet o "politycznym szantażu" ze strony Kijowa. W odpowiedzi na te zarzuty Sybiha napisał ironicznie: "Skarżcie się swoim przyjaciołom w Moskwie", wskazując, że to Rosja jest wyłącznym sprawcą obecnego kryzysu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartłomiej Ciepielewski/ams, akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Aliaksandr Kushner / Shutterstock.com

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaRopa naftowaWęgry
Zobacz także:
Walmart w Pleasanton, Kalifornia
Nadchodzi rewolucja w przekąskach. To skutek popularności leków na odchudzanie
Ze świata
shutterstock_2670199723
Orzechy z pestycydem. Polska sieć wycofuje je ze sklepów
Z kraju
Donald Trump
Japonia obiecuje miliardowe inwestycję za gwarancję niższych ceł
Ze świata
Robert Fico, premier Słowacji
Słowacja ogłasza stan wyjątkowy. Fico oskarża Zełenskiego
Ze świata
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Ryanair reaguje na problemy Brytyjczyków z podwójnym obywatelstwem
Turystyka
biurowiec shutterstock_2398225309
Zwalniali przez Al, teraz chcą zatrudniać. "Przyszło otrzeźwienie"
Najnowsze
nvidia czip shutterstock_1060748543
Indie chcą dogonić USA i Chiny w AI. Yotta i Nvidia łączą siły
Tech
Szefowa EBC Christine Lagarde
Media: strategiczna rezygnacja szefowej banku. W tle kluczowa decyzja Macrona
Ze świata
usa, ludzie, ulica
Zbadali, czy wsparcie finansowe nie powoduje ryzykownych zachowań
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Meta i YouTube z zarzutami. Mark Zuckerberg stanie przed sądem
Tech
pap_20171023_2BL
To może być koniec wieloletniej batalii. Bayer zapłaci za Roundup
Ze świata
Premier Donald Tusk podczas wydarzenia „Polska. Rok przyspieszenia”
Tusk: 2026 będzie rokiem przyspieszenia
Z kraju
Bill Gates
Microsoft wyłoży miliardy na AI. W centrum kraje "Globalnego Południa"
Tech
Turyści we Florencji
Amerykanie ograniczają podróże do Europy
Turystyka
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Kawa coraz droższa
Handel
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
"Potężne narzędzie" za darmo. Kolejny krok w stronę przejrzystości
Nieruchomości
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Łatwiej o zakup ziemi. Rząd przyjął projekt
Nieruchomości
shutterstock_2117281391
Pula w Eurojackpot przebija kolejny poziom
Z kraju
shutterstock_2629088885
Tani kredyt na bezpieczeństwo. Tak Polska skorzysta na programie SAFE
Z kraju
shutterstock_1309985482
Chińskie auta tu nie wjadą. Sztab Generalny wydaje zakaz
Moto
GettyImages-1240856295
Jedyny port morski w Mołdawii zmienia właściciela
Ze świata
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Awaria serwisów streamingowych na popularnych konsolach
Tech
AI Impact Summit
Indie gospodarzem głośnego wydarzenia w świecie sztucznej inteligencji
Tech
Lekarz o stanie Polki
Symbol drożyzny w Rosji. "Złote ziemniaki" i "pozłacane ogórki"
Ze świata
meta media społecznościowe
"Bezkarność tych gigantów musi się skończyć"
Tech
Elektrownia Kozienice - Blok B11
Inwestycja za ponad 7 miliardów złotych. Ruszyła budowa
Z kraju
Waldemar Żurek i Waldemar Żurek
Rząd porozumiał się w sprawie kluczowej dla pracowników reformy
Prawo
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Adani inwestuje 100 miliardów w rozwój AI. Notowania spółki w górę
Tech
Shein - nic prostszego
Lalki erotyczne i uzależniające systemy. Postępowanie przeciwko Shein
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica