Nauka na węgierskich błędach. "Nie dosypywać pieniędzy zbyt szeroko"

Na antenie TVN24 BiS Mateusz Urban mówił o stanie polskiej gospodarki. - Rząd i Narodowy Bank Polski powinny rozważyć dwie rzeczy: wspomaganie gospodarki, ale też wywołanie procesu dezinflacji. (..) Należy pomagać gospodarstwom domowym w radzeniu sobie z szokiem inflacyjnym, ale trzeba to robić mądrze, to znaczy nie dosypywać pieniędzy zbyt szeroko, zwłaszcza tam, gdzie nie ma takiej potrzeby - mówił.

Nauka na węgierskich błędach

Konsensus wśród ekonomistów

Zwrócił uwagę, że wśród ekonomistów "panuje konsensus", jeżeli chodzi o ocenę mrożenia cen w gospodarce. - Producenci widząc straty na produktach, których cen nie mogli dostosować do warunków rynkowych, zaczęli odbijać sobie to na innych produktach żywnościowych. (..) Kiedy te rozwiązania były wprowadzone inflacja wynosiła 10 proc. w ujęciu rocznym. Ostatnie odczyty mówią o inflacji żywności dochodzącej do 50 proc. - powiedział.

- W Polsce nie mieliśmy aż tak mocnej interwencji na rynku energii. Tam chociażby ceny paliw były administracyjnie ustalone, a ich górna granica na poziomie 6 złotych na litrze, po przeliczeniu z forintów. Te obniżki podatków pomogły w odbiciu. Jednak przez to, że nie były one kierowane tylko do gospodarstw, które najbardziej takiego wsparcia potrzebowały, to podbiło to konsumpcję. To wygaszanie inflacji będzie trudniejsze niż w sytuacji, gdyby te podatki nie były obniżane - tłumaczył.