Elektrownia jądrowa nie zostanie wyłączona. Magyar: byliśmy świadkami wspaniałej solidarności
- Poziom wody w Dunaju utrzymuje się powyżej przewidywanego pułapu. Wzrósł o 15 centymetrów dzięki dotychczasowym pracom, w tym budowie progu dennego i zatopieniu dwóch barek - poinformował Magyar.
Dodał, że od niedzieli może rozpocząć się ponowne uruchamianie pozostałych sześciu turbin elektrowni, czyli trzech bloków, które wcześniej wyłączono.
Premier Węgier o sytuacji elektrowni w Paksu
- Przewiduje się, że w przyszłym tygodniu, w czwartek lub piątek, elektrownia będzie już pracować z pełną mocą 2000 MW - zaznaczył premier.
- Byliśmy świadkami wspaniałej solidarności narodowej - podsumował Magyar, odnosząc się do reakcji mieszkańców na apele władz o oszczędzanie wody i energii elektrycznej w obliczu utrzymujących się w kraju upałów.
>>> Trzeba wyłączyć. Kolejna elektrownia ma problem
Elektrownia w Paksu dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej około 2000 MW. W normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia obiektu.