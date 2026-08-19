Ze świata Elektrownia jądrowa nie zostanie wyłączona. Magyar: byliśmy świadkami wspaniałej solidarności Oprac. Wiktor Knowski |

Jakub Wiech o problemach elektrowni na Węgrzech i w Rumunii z powodu niskiego poziomu wód Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: DANIEL KISS/MTI/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Poziom wody w Dunaju utrzymuje się powyżej przewidywanego pułapu. Wzrósł o 15 centymetrów dzięki dotychczasowym pracom, w tym budowie progu dennego i zatopieniu dwóch barek - poinformował Magyar.

Dodał, że od niedzieli może rozpocząć się ponowne uruchamianie pozostałych sześciu turbin elektrowni, czyli trzech bloków, które wcześniej wyłączono.

Premier Węgier o sytuacji elektrowni w Paksu

- Przewiduje się, że w przyszłym tygodniu, w czwartek lub piątek, elektrownia będzie już pracować z pełną mocą 2000 MW - zaznaczył premier.

- Byliśmy świadkami wspaniałej solidarności narodowej - podsumował Magyar, odnosząc się do reakcji mieszkańców na apele władz o oszczędzanie wody i energii elektrycznej w obliczu utrzymujących się w kraju upałów.

>>> Trzeba wyłączyć. Kolejna elektrownia ma problem

Elektrownia w Paksu dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej około 2000 MW. W normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia obiektu.

Elektrownia jądrowa w Paksu, Węgry Źródło zdjęcia: DANIEL KISS/MTI/PAP/EPA