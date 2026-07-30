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Ze świata

Elektrowni atomowej grozi wyłączenie. Premier podał termin

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Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech
Niski poziom wody w Dunaju niedaleko elektrowni atomowej Paks
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DANIEL KISS
Elektrownia jądrowa Paks może zostać wyłączona już w czwartek lub piątek - przekazał premier Węgier Peter Magyar. Podobnie jak w przypadku rumuńskiej siłowni w Cernavodzie powodem jest niedobór wody do chłodzenia reaktorów.

Magyar zapewnił w środę, że Węgry dysponują możliwościami importu energii na poziomie 3600–3800 MW. Oznacza to, że nawet całkowite wyłączenie elektrowni pod miastem Paks nie powinno zagrozić bezpieczeństwu dostaw energii w kraju.

Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech
Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DANIEL KISS

Działający od 1982 roku obiekt dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej ok. 2000 MW. W poniedziałkowy wieczór moc bloku nr 1 została zmniejszona o 254 MW. Dzień później elektrownia ograniczyła moc bloku nr 3 o 237 MW, a w środę blok ten został tymczasowo wyłączony. W czwartek ograniczono moc bloku nr 2 do 50 proc. mocy wytwórczych.

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Elektrownia w miejscowości Paks wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech. Do chłodzenia reaktorów wykorzystuje wodę z Dunaju. Z powodu suszy poziom wody w rzece, jednej z najbardziej ruchliwych dróg wodnych w Europie, spadł do rekordowo niskich wartości, zakłócając m.in. transport towarowy i rejsy wycieczkowe.

Służby przygotowują dodatkowe pompy

Minister środowiska Węgier Laszlo Gajdos oświadczył w środę, że węgierskie służby gospodarki wodnej zostały postawione w stan gotowości, by zapewnić dostawy wody do chłodzenia elektrowni. Przekazał, że w pobliżu Paksu rozmieszczono cztery pontony z pompami oraz dwa dźwigi pływające, przygotowane do ewentualnego użycia w związku z prognozowanym dalszym spadkiem poziomu wody w najbliższych dniach.

Rumunia wyłączyła jeden z reaktorów

We wtorek, z powodu zbyt niskiego poziomu Dunaju, wyłączono jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w rumuńskiej Cernavodzie. Decyzja miała zapobiec uszkodzeniu systemu chłodzenia.

Drugi reaktor nadal pracuje i zasila sieć elektroenergetyczną, ponieważ obecne warunki pozwalają na jego dalszą bezpieczną eksploatację.

"Wartości kluczowych parametrów utrzymywały się na stabilnym poziomie w ciągu nocy, co stwarza przesłanki do kontynuowania pracy bloku nr 2" - stwierdzili przedstawiciele spółki, cytowani przez portal Digi24.

Elektrownia jądrowa w Cernavodzie jest położona nad Dunajem we wschodniej Rumunii. Składa się z dwóch reaktorów o mocy po 706 MW, które wytwarzają około 20 procent energii elektrycznej zużywanej w kraju.

Źródło: PAP
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Tagi:
WęgryElektrownia jądrowa
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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