Ze świata Za wysoka temperatura wody w rzece. Natychmiastowa reakcja elektrowni Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Węgry podczas upału Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Minister gospodarki i energii Węgier Istvan Kapitany zapewnił, że mieszkańcy nie odczują bezpośrednio skutków obniżenia mocy w elektrowni Paks.

Za wysoka temperatura Dunaju

Jak podano na stronie MVM, poranny pomiar wykazał, że temperatura wody chłodzącej wyniosła 29,7 stopnia Celsjusza, przekraczając tym samym próg interwencyjny ustalony na poziomie 29,5 stopnia.

Przepisy wymagają, by woda chłodząca była regularnie monitorowana, gdy temperatura wody w Dunaju przekracza 25 stopni.

Elektrownia jądrowa na Węgrzech Źródło zdjęcia: Shutterstock

Obniżono moce elektrowni Paks

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych minister Kapitany, zapewniając, że podjęto wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej na Węgrzech. Zdaniem ministra mieszkańcy nie odczują bezpośrednio skutków działań podjętych w elektrowni jądrowej.

- Dostawy energii elektrycznej na Węgrzech pozostają bezpieczne i niezakłócone, a funkcjonowanie elektrowni jądrowej opiera się na ścisłych przepisach i regulacjach technicznych. Temperatura wody w Dunaju jest stale monitorowana, a decyzje dotyczące eksploatacji podejmowane są zawsze w oparciu o uzyskane pomiary oraz obowiązujące przepisy. System regulacyjny umożliwia podejmowanie odpowiedzialnych i przewidywalnych decyzji w ramach jasno określonych zasad - zaznaczył polityk.

W sobotę na Węgrzech wszedł w życie ogólnokrajowy czerwony alert pogodowy związany z upałami.

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