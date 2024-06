Budapeszt chce mieć udziały w jednym z największych na świecie złóż gazu

Nowe dostawy gazu na Węgry

Od kogo Węgry kupują obecnie gaz ziemny?

Według danych węgierskiego ministerstwa energii, w 2023 roku konsumpcja gazu ziemnego na Węgrzech wyniosła 8,5 mld metrów sześc. Było to mniej o 1 mld metrów sześc. w porównaniu do 2022 roku i 2,5 mld metrów sześc. w stosunku do 2021 roku.