Węgry grożą Bułgarii. Spór o tranzyt rosyjskiego gazu

Węgierskie MSZ podało, że Węgry dały Bułgarii jasno do zrozumienia, że zawetują jej wejście do strefy Schengen, jeśli podatek od tranzytu rosyjskiego gazu będzie nadal obowiązywał. "Wyjaśniliśmy Bułgarom, że jeśli utrzymają ten podatek, jeśli będą nadal zagrażać bezpieczeństwu węgierskich dostaw energii, to zawetujemy ich wejście do strefy Schengen" - powiedział Szijjarto.