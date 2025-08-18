Węgry bez ropy z Rosji. Spór szefów dyplomacji na X

Minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto poinformował w mediach społecznościowych, że w wyniku ukraińskiego ataku na rurociąg Węgry zostały odcięte od dostaw ropy z Rosji. Szef ukraińskiej dyplomacji stwierdził w komentarzu, że skargi i groźby w tej sprawie Budapeszt powinien kierować do swoich przyjaciół w Moskwie. Andrij Sybiha "nie dostrzega faktów" - odpowiedział Szijjarto.

"Ukraina po raz kolejny zaatakowała ropociąg dostarczający (surowiec) na Węgry, odcinając (nam) dostawy" - ogłosił na portalu X Peter Szijjarto, nazywając atak "skandalicznym i niedopuszczalnym".

"Rosyjski wiceminister energetyki Paweł Sorokin poinformował mnie, że eksperci pracują nad przywróceniem funkcjonowania rurociągu, ale na razie nie mogą określić, kiedy dostawy zostaną wznowione" - przekazał węgierski minister.

Szijjarto ocenił, że "Bruksela i Kijów od 3,5 roku próbują wciągnąć Węgry w wojnę na Ukrainie i te powtarzające się ataki na dostawy energii na Węgry służą temu właśnie celowi". "To nie jest nasza wojna. Nie mamy z nią nic wspólnego i dopóki rządzimy, Węgry będą się trzymać od niej z daleka" - zadeklarował.

Energia elektryczna z Węgier zasila Ukrainę

W ubiegłym tygodniu w wyniku nalotu ukraińskich dronów na Rosję uszkodzono ropociąg "Przyjaźń" - podały ukraińskie media. Atak na rurociąg, dostarczający ropę naftową m.in. na Węgry, skrytykował wówczas szef węgierskiej dyplomacji, wzywając Kijów do "zaprzestania narażania węgierskich dostaw energii i powstrzymania się od ataków na szlaki energetyczne, prowadzące na Węgry, w wojnie, z którą Węgrzy nie mają nic wspólnego".

Rurociąg "Przyjaźń" Agencja Wschod / Forum

Polityk również wtedy przypomniał o energii dostarczanej Ukrainie przez Węgry, pisząc na portalach społecznościowych, że "bez (strony węgierskiej sytuacja) bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy byłaby wysoce niestabilna".

Odpowiedź Ukrainy

Na oświadczenie szefa węgierskiej dyplomacji odpowiedział szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.

"Peter, to Rosja, a nie Ukraina, rozpoczęła tę wojnę i odmawia jej zakończenia. Węgrom od wielu lat mówiono, że Moskwa jest niewiarygodnym partnerem. Mimo to Węgry dokładały wszelkich starań, aby utrzymać zależność od Rosji. Nawet po wybuchu wojny na pełną skalę" - napisał Sybiha na platformie X.

"Możesz teraz wysyłać swoje skargi - i groźby - do swoich przyjaciół w Moskwie" - dodał.

Szijjarto odpowiada

W reakcji na ten komentarz Peter Szijjarto ocenił w mediach społecznościowych, że szef ukraińskiej dyplomacji "nie dostrzega faktów".

"Fakt 1: Rosja od dziesięcioleci dostarcza ropę na Węgry rurociągiem Przyjaźń. Leży to w interesie Węgier. Fakt 2: Ukraina atakuje ten rurociąg, a z powodu tych uderzeń dostawy ropy na Węgry były wielokrotnie przerywane. To jest sprzeczne z interesem Węgier" - napisał.

Tymczasem, jak dodał, z jego punktu widzenia, jako ministra spraw zagranicznych, interes Węgier jest najważniejszy.

"I nie zapominajmy: znaczna część energii elektrycznej na Ukrainie pochodzi z Węgier…" - napisał Szijjarto.

Autorka/Autor:jw/ToL, dap

Źródło: PAP