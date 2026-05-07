Ile przetrzyma Iran? "Reżimy trwają pod embargami"

Jak pisze gazeta, powołując się na amerykańskich urzędników, szacunki CIA przekazane Białemu Domowi wskazują, że Iran może przetrwać blokadę USA od 90 do 120 dni - a może i dłużej - zanim stanie w obliczu poważnych trudności gospodarczych. Niektórzy uważają nawet, że jest to niedoszacowanie, jeśli Iranowi uda się eksportować ropę drogą lądową za pomocą kolei lub cystern.

Zapasy ropy i rakiet Iranu

Iran przechowuje część swojej ropy na tankowcach, które w przeciwnym razie stałyby puste. Zmniejsza również przepływy w swoich polach naftowych, aby zapewnić ciągłość działania szybów.

- Sytuacja gospodarcza Iranu nie jest wcale tak tragiczna, jak twierdzą niektórzy - powiedział "Washington Post" jeden z informatorów.

Podobnie , według dokumentu, przedstawia się sytuacja Iranu pod względem posiadanych zapasów pocisków rakietowych. Według CIA, Iran wciąż posiada 70 proc. rakiet i 75 proc. mobilnych wyrzutni. Poprzednie szacunki wywiadu mówiły o 50 proc., zaś wypowiedzi m.in. szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha wskazywały na znacznie większe uszczuplenie irańskiego arsenału.

"Przywódcy bardziej radykalni"

Jeden z amerykańskich urzędników, z którymi rozmawiała waszyngtońska gazeta, ocenił, że jego zdaniem zdolność Iranu do przetrwania długotrwałych trudności gospodarczych jest znacznie większa niż szacunki CIA. "Przywódcy stali się bardziej radykalni, zdeterminowani i coraz bardziej pewni, że mogą przetrwać wolę polityczną USA i znosić represje wewnętrzne, aby powstrzymać wszelki opór w Iranie" - powiedział urzędnik. "Dla porównania, podobne reżimy trwają latami pod ciągłymi embargami i wojnami prowadzonymi wyłącznie z użyciem sił powietrznych" - dodał.

Oceny CIA kontrastują z publicznymi wypowiedziami urzędników administracji Trumpa i samego prezydenta, którzy w ostatnich dniach malowali obraz irańskiej gospodarki bliskiej zapaści. Trump i minister finansów Scott Bessent twierdzili, że Iran nie jest w stanie wypłacać żołdu swoim siłom zbrojnym, a każdy dzień blokady kosztuje reżim około pół miliarda dolarów.

