Legendarny inwestor wskazał swojego następcę

Następcy Buffetta

W rozmowie z CNBC Buffett powiedział, że następny w kolejce do objęcia głównego stanowiska w firmie jest Abel, a po nim Jain. - Gdyby coś mi się stało dziś wieczorem, to Greg przejmie moje obowiązki jutro rano - powiedział Buffett. - Jeśli, broń Boże, cokolwiek stałoby się Gregowi tej nocy, to będzie to Ajit - powiedział słynny inwestor.