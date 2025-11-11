Logo TVN24
Ważna zapowiedź Warrena Buffetta. "Milknę"

shutterstock_2619620355
Marek Belka: Warren Buffett zazdrości mi podatku mojego nazwiska
Źródło: TVN24
Warren Buffett napisał w liście skierowanym do akcjonariuszy o przekazaniu prawie trzech milionów akcji Berkshire Hathaway czterem fundacjom rodzinnym oraz ostrzegł przed korporacyjną chciwością. Miliarder, finansista oraz legendarny inwestor przekazał również ważną zapowiedź.

"Jak powiedzieliby Brytyjczycy, 'milknę'. W pewnym sensie" – napisał Buffett w liście do akcjonariuszy.

Warren Buffett przechodzi na emeryturę

95-latek wycofa się z codziennych obowiązków w Berkshire Hathaway pod koniec tego roku, kiedy przejdzie na emeryturę z roli dyrektora generalnego.

Buffett zapowiedział, że następny coroczny list firmy, który jest szeroko śledzony przez legiony inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, zostanie napisany przez kogoś innego.

Chociaż Buffett nie będzie już kierował firmą, będzie nadal posiadał część akcji klasy A Berkshire, które dają mu znaczny wpływ na konglomerat, dopóki akcjonariusze nie przyzwyczają się do jego następcy - Grega Abla. Będzie również kontynuował pisanie do akcjonariuszy za pośrednictwem corocznych listów z okazji Święta Dziękczynienia, które koncentrują się na jego filantropii.

Czytaj też: Warren Buffett odchodzi na emeryturę

"Wyrocznia z Omaha" ostrzega

Jak przypomina "Financial Times" inwestorzy od dawna postrzegają Buffetta, często nazywanego "Wyrocznią z Omaha", jako korporacyjnego bohatera ludowego, przeplatającego wskazówki dotyczące wyników spółek z radami życiowymi i biznesowymi.

Poniedziałkowy list Buffetta do akcjonariuszy był w tym samym tonie - zawierał ostrzeżenia przed korporacyjną chciwością przeplatane wezwaniami do życzliwości.

Zauważył na przykład, że wymagania dotyczące ujawniania wynagrodzeń kadry kierowniczej przyniosły odwrotny skutek, ponieważ szefowie firm zaangażowali się w wyścig o to, kto zarobi więcej niż rywale.

"To, co często niepokoi bardzo bogatych prezesów – w końcu są ludźmi – to fakt, że inni prezesi stają się jeszcze bogatsi" – napisał Buffett. "Zazdrość i chciwość idą ręka w rękę" - dodał.

Joanna Rubin-Sobolewska

Miliard dolarów na fundacje rodzinne

Buffett ogłosił również w liście, że przekazał 2,7 mln akcji Berkshire klasy B o wartości około 1,3 miliarda dolarów czterem fundacjom rodzinnym prowadzonym przez jego dzieci. Jego inne niedawne listy z okazji Święta Dziękczynienia przekazywały podobne plany przekazania akcji na cele charytatywne.

"FT" przypomniał, że Buffett po raz pierwszy zobowiązał się oddać wszystkie swoje akcje Berkshire na cele filantropijne w 2006 roku. Później, wraz z Billem Gatesem i Melindą French Gates, był współzałożycielem Giving Pledge, filantropijnej obietnicy dla najbogatszych ludzi na świecie, aby przekazywali ponad połowę swojego majątku na cele charytatywne.

Inwestorzy już teraz intensywnie koncentrują się na planie sukcesji Berkshire i jego przebiegu w nadchodzących miesiącach. Odkąd Buffett ogłosił w maju plany ustąpienia z Berkshire, jego akcje klasy A spadły o około 8 procent.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Photo Agency/Shutterstock

Warren Buffett
