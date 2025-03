"Zawsze trzeba sobie to pytanie zadawać". Legendarny inwestor ostrzega

Warren Buffet, 94-letni miliarder i szef holdingu Berkshire Hathaway, ostrzega, że cła, zapowiadane przez Donalda Trumpa, zwiększą inflację oraz zaszkodzą konsumentom. - Mamy z nimi duże doświadczenie. Do pewnego stopnia są aktem wojny - stwierdził inwestor.

- (Cła - red.) z biegiem czasu stają się podatkiem od towarów. Chodzi mi o to, że "Wróżka Zębuszka" im nie płaci! - powiedział Buffett w telewizji CBS.- I co dalej? W ekonomii zawsze trzeba sobie to pytanie zadawać - dodał.