Koniec pewnej ery. "Wyrocznia z Omaha" odchodzi

Warren Buffett, zwany "Wyrocznią z Omaha", przez lata pełnił wiele ról: genialnego inwestora giełdowego, charyzmatycznego ambasadora marek czy ikony amerykańskiego kapitalizmu. Dla wielu menedżerów był jednak przede wszystkim mentorem.

Jego sukces i mądrość sprawiły, że stał się jednym z najsłynniejszych inwestorów na świecie. - Jest na Mount Rushmore liderów biznesu w naszym kraju - powiedział CNN prezes Eli Lilly, David Ricks.

Buffett, poprzez listy do akcjonariuszy, wielogodzinne doroczne zgromadzenia i osobiste decyzje uczył, jak prowadzić firmy, a często także jak żyć.

Umiejętność jasnej komunikacji

Jednym z najczęściej podkreślanych elementów stylu Buffetta była jego umiejętność jasnej komunikacji.

- To, co zawsze podziwiałem u Warrena Buffetta - i u jego zmarłego partnera Charliego Mungera - to używanie prostego języka do wyjaśniania trudnych koncepcji - powiedział Steve Hafner, prezes Kayak. - Trzeba mieć ogromne umiejętności, by złożony problem sprowadzić do absolutnego minimum - zaznaczył.

Jak dodał, listy do akcjonariuszy były jedną z jego ulubionych lektur.

This is Warren Buffett's final week as CEO of Berkshire.



Some final thoughts from his last letter last month:



"I’m happy to say I feel better about the second half of my life than the first. My advice: Don’t beat yourself up over past mistakes – learn at least a little from… pic.twitter.com/gr83aKfJJn — The Transcript (@TheTranscript_) December 29, 2025 Rozwiń

"Naszym ulubionym okresem posiadania jest wieczność"

Wypowiedzi liderów biznesu łączy jeden motyw: legendarna cierpliwość Buffetta. Inwestor potrafił przez długi czas gromadzić ogromne ilości gotówki, czekając na odpowiedni moment. Gdy już inwestował, robił to długoterminowo.

"Naszym ulubionym okresem posiadania jest wieczność" – napisał do akcjonariuszy w 1989 roku.

"Będę bezlitosny" wobec utraty reputacji

Choć Buffett zarobił miliardy dolarów i uchodził za twardego gracza, równie mocno akcentował znaczenie etyki.

- Od Warrena Buffetta nauczyłem się, że doskonałość naprawdę jest dyscypliną - powiedział Larry Restieri, prezes firmy Hightower. - Wyznacz jasny kierunek, pozostań wierny zasadom i realizuj je cierpliwie - dodał.

Sam Buffett wielokrotnie podkreślał wagę uczciwości. - Stracicie pieniądze dla firmy, będę wyrozumiały. Stracicie choćby odrobinę reputacji firmy, będę bezlitosny - zeznawał kiedyś przed Kongresem.

"Ogromny zbiór dóbr zaczyna posiadać swojego właściciela"

Choć Buffett nie stronił od luksusu i otwarcie mówił o bogactwie, zdecydował się oddać znaczną część majątku. W 2010 roku, wraz z Billem Gatesem i Melindą French Gates, stworzył inicjatywę Giving Pledge, zachęcając najbogatszych do przekazania większości majątku na cele charytatywne.

- Warren zainspirował mnie do myślenia wykraczającego poza sukces finansowy - powiedział Marcel Arsenault, prezes Real Capital Solutions.

W jednym z listów Buffett napisał: "Zbyt często ogromny zbiór dóbr zaczyna posiadać swojego właściciela".

Jak dodał w 2025 roku, pomaganie nie zawsze musi oznaczać pieniądze: - Kiedy pomagasz komuś na jeden z tysięcy sposobów, pomagasz światu. Życzliwość nic nie kosztuje, a jest bezcenna - wytłumaczył.

Nowy rozdział w Berkshire Hathaway

Buffett, który przez dużą część życia znajdował się w pierwszej dziesiątce najbogatszych ludzi świata, ustępuje ze stanowiska prezesa Berkshire Hathaway.

W czwartek stery konglomeratu przejmie jego wieloletni współpracownik Greg Abel, a sam Buffett pozostawi po sobie zbiór zasad, które dla wielu liderów biznesu stały się drogowskazem na całe życie.

Berkshire Hathaway jest właścicielem 64 przedsiębiorstw w całości należących do niej, w tym znanych marek takich jak Geico, Burlington Northern Railroad, Dairy Queen i Duracell. W jej portfelu akcji znajdują się znaczące udziały w Apple, Coca-Cola, Bank of America i American Express.

