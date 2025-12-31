Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Koniec pewnej ery. "Wyrocznia z Omaha" odchodzi

Warren Buffett
Marek Belka: Warren Buffett zazdrości mi podatku mojego nazwiska
Źródło: TVN24
95-letni Warren Buffett, najsłynniejszy inwestor na świecie, ustępuje 31 grudnia 2025 roku ze stanowiska dyrektora generalnego Berkshire Hathaway, kończąc tym samym 60-letnią kadencję, która przekształciła podupadającą firmę tekstylną w imperium warte ponad bilion dolarów.

Warren Buffett, zwany "Wyrocznią z Omaha", przez lata pełnił wiele ról: genialnego inwestora giełdowego, charyzmatycznego ambasadora marek czy ikony amerykańskiego kapitalizmu. Dla wielu menedżerów był jednak przede wszystkim mentorem.

Jego sukces i mądrość sprawiły, że stał się jednym z najsłynniejszych inwestorów na świecie. - Jest na Mount Rushmore liderów biznesu w naszym kraju - powiedział CNN prezes Eli Lilly, David Ricks.

Buffett, poprzez listy do akcjonariuszy, wielogodzinne doroczne zgromadzenia i osobiste decyzje uczył, jak prowadzić firmy, a często także jak żyć.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Miły starszy pan w okularach. Gdzie jest pułapka?

Miły starszy pan w okularach. Gdzie jest pułapka?

Joanna Rubin-Sobolewska
Największa transakcja Buffetta od trzech lat

Największa transakcja Buffetta od trzech lat

Umiejętność jasnej komunikacji

Jednym z najczęściej podkreślanych elementów stylu Buffetta była jego umiejętność jasnej komunikacji.

- To, co zawsze podziwiałem u Warrena Buffetta - i u jego zmarłego partnera Charliego Mungera - to używanie prostego języka do wyjaśniania trudnych koncepcji - powiedział Steve Hafner, prezes Kayak. - Trzeba mieć ogromne umiejętności, by złożony problem sprowadzić do absolutnego minimum - zaznaczył.

Jak dodał, listy do akcjonariuszy były jedną z jego ulubionych lektur.

"Naszym ulubionym okresem posiadania jest wieczność"

Wypowiedzi liderów biznesu łączy jeden motyw: legendarna cierpliwość Buffetta. Inwestor potrafił przez długi czas gromadzić ogromne ilości gotówki, czekając na odpowiedni moment. Gdy już inwestował, robił to długoterminowo.

"Naszym ulubionym okresem posiadania jest wieczność" – napisał do akcjonariuszy w 1989 roku.

"Będę bezlitosny" wobec utraty reputacji

Choć Buffett zarobił miliardy dolarów i uchodził za twardego gracza, równie mocno akcentował znaczenie etyki.

- Od Warrena Buffetta nauczyłem się, że doskonałość naprawdę jest dyscypliną - powiedział Larry Restieri, prezes firmy Hightower. - Wyznacz jasny kierunek, pozostań wierny zasadom i realizuj je cierpliwie - dodał.

Sam Buffett wielokrotnie podkreślał wagę uczciwości. - Stracicie pieniądze dla firmy, będę wyrozumiały. Stracicie choćby odrobinę reputacji firmy, będę bezlitosny - zeznawał kiedyś przed Kongresem.

"Ogromny zbiór dóbr zaczyna posiadać swojego właściciela"

Choć Buffett nie stronił od luksusu i otwarcie mówił o bogactwie, zdecydował się oddać znaczną część majątku. W 2010 roku, wraz z Billem Gatesem i Melindą French Gates, stworzył inicjatywę Giving Pledge, zachęcając najbogatszych do przekazania większości majątku na cele charytatywne.

- Warren zainspirował mnie do myślenia wykraczającego poza sukces finansowy - powiedział Marcel Arsenault, prezes Real Capital Solutions.

W jednym z listów Buffett napisał: "Zbyt często ogromny zbiór dóbr zaczyna posiadać swojego właściciela".

Jak dodał w 2025 roku, pomaganie nie zawsze musi oznaczać pieniądze: - Kiedy pomagasz komuś na jeden z tysięcy sposobów, pomagasz światu. Życzliwość nic nie kosztuje, a jest bezcenna - wytłumaczył.

Nowy rozdział w Berkshire Hathaway

Buffett, który przez dużą część życia znajdował się w pierwszej dziesiątce najbogatszych ludzi świata, ustępuje ze stanowiska prezesa Berkshire Hathaway.

W czwartek stery konglomeratu przejmie jego wieloletni współpracownik Greg Abel, a sam Buffett pozostawi po sobie zbiór zasad, które dla wielu liderów biznesu stały się drogowskazem na całe życie.

Berkshire Hathaway jest właścicielem 64 przedsiębiorstw w całości należących do niej, w tym znanych marek takich jak Geico, Burlington Northern Railroad, Dairy Queen i Duracell. W jej portfelu akcji znajdują się znaczące udziały w Apple, Coca-Cola, Bank of America i American Express.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: photosince/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Warren BuffettBerkshire Hathaway
Zobacz także:
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Atak hakerski na polską firmę. Nowe informacje
Z kraju
Pekin, Chiny
Chiny nakładają dodatkowe cła
Ze świata
pap_20250519_197
Były minister z aktem oskarżenia. "Rozliczenia nie zwalniają"
Z kraju
AdobeStock_573281782
Ta opłata uderzy w portfele Polaków
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wiadomości zachęcające do "zalogowania się". Ministerstwo ostrzega
Z kraju
43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Do której godziny sklepy w sylwestra będą otwarte?
Z kraju
shutterstock_2571315955
Na jednego mieszkańca przypada ponad 420 turystów. "To nie jest plan filmowy"
Turystyka
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
shutterstock_1074111848
Lew odchodzi po ponad 100 latach. Społeczeństwo podzielone
Pieniądze
WARSZAWA KONFERENCJA WICEMINISTRA STANDERSKIEGO
Nowa usługa w rządowej aplikacji
Tech
Mark Zuckerberg
Ten zakup "może wywołać oburzenie w Waszyngtonie i Pekinie"
Tech
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wróci po wakacjach
Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Rząd przyjął projekt
Z kraju
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo ostrzega przed takimi mailami
Z kraju
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w Sejmie
"Ostrzejsze zasady". Jest decyzja w sprawie kilometrówek
Z kraju
shutterstock_2714128647
Duże zmiany w dostępie do darmowej pomocy prawnej
Z kraju
warszawa tlum shutterstock_2573185445
"Koniec ery awizo". Co się zmieni od stycznia?
Z kraju
Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce (czerwiec 2025)
Miliardy w obligacjach na polski atom
Z kraju
kopenhaga dania shutterstock_2210653285
Rezygnują po 400 latach. Rewolucja w państwowej spółce
Ze świata
haker internet bezpiecenstwo shutterstock_2485580919
Nadciąga cybertsunami. Ostrzeżenie
Tech
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
"Efekt domina" po podwyżce pensji minimalnej
Z kraju
Beyonce w 2024 roku
Beyonce została właśnie miliarderką
Pieniądze
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rząd szykuje rewolucję. "To jest niedopuszczalne"
Dla pracownika
Protesty w Iranie przeciwko wysokiej inflacji
Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Trump: chętnie bym go zwolnił
Ze świata
Górnicy opuszczają Kopalnię Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach
Protest górników. Jest porozumienie
Z kraju
Autostrada
Setki kilometrów nowych dróg. Plany drogowców
Z kraju
shutterstock_2564282247
Dają dwa miliony rocznie. Jest jednak haczyk
Ze świata
shutterstock_2594645557
Tak się zmieni latanie w przyszłym roku
Turystyka
elektrownia Konin, ZE PAK
Trzęsienie we władzach ZE PAK. Odchodzi Walendziak, przychodzi Grad
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica