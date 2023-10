Kultowe klapki szorują po dnie giełdowego parkietu

Birkenstock, firma produkująca popularne klapki, w tym tygodniu weszła na giełdę w Nowym Jorku. Póki co odnotowuje jednak straty.

Spółka kontynuowała spadki w czwartek. Cena za akcję zmniejszyła się do 37,79 dolara, co oznacza łączny spadek o aż 18 proc. w stosunku do IPO.